Bolivie: Des sénateurs étasuniens demandent des sanctions contre la Bolivie

La Chancellerie et le pouvoir législatif du pays sud-américain exigent le respect de sa souveraineté.

Le président du Sénat bolivien Andrónico Rodríguez et le vice-ministre des Relations Extérieures Freddy Mamani ont rejeté samedi la demande faite par 6 membres du Congrès étasunien au Gouvernement de ce pays d'appliquer des mesures restrictives unilatérales contre la Bolivie pour des violations présumées des droits de l'homme.

Dans une déclaration diffusée sur ses réseaux sociaux, Rodriguez a déclaré que "la communauté internationale doit connaître ce sénateur étasunien et d'autres personnes de son pays et les tenir responsables de la promotion de politiques interventionnistes dans différentes régions du monde ».

Il a rappelé que le respect de la souveraineté de chaque pays est un principe fondamental de la coexistence harmonieuse de la communauté internationale et il a ajouté que ces "insinuations interventionnistes" rejoignent les déclarations de la chef du Commandement Sud des États-Unis, la général Laura Richardson, sur l'intérêt de Washington pour le lithium et d'autres ressources latino-américaines.

Dans un communiqué de la Chancellerie, le vice-ministre des Relations Extérieures Mamani a clairement indiqué que la poursuite d'Añez et de Camacho n’est pas du ressort du gouvernement étasunien. Il a estimé que "seulement six membres du Congrès, sur 435 que le Congrès américain a » sont à l’origine de la demande et a ajouté qu'elle manque de sérieux et qu'elle n'a aucun fondement.

Mamani a affirmé que son pays veille aux droits de l'homme et à l'accès à la justice, "et cet engagement est démontré dans l'ouverture de notre Gouvernement à inviter la Commission interaméricaine des droits de l'homme qui viendra observer la situation des droits de l'homme dans notre pays".

Il a déclaré que la communauté internationale reconnaît l'engagement de la Bolivie dans ce domaine, c'est pourquoi elle l'a élue pour occuper une vice-présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.

Cette semaine, les sénateurs Marco Rubio, Rick Scott et Bill Cassidy, ainsi que les députés Carlos Giménez, María Elvira Salazar et Mario Díaz-Balart, tous ultra-conservateurs, ont envoyé une lettre au président Joe Biden demandant l'application de sanctions à la Bolivie.

Selon eux, des violations des droits de l'homme ont été commises dans la nation sud-américaine autour de l'arrestation de l'ancienne dirigeante de fait Jeanine Áñez et du gouverneur putschiste de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Selon les membres du Congrès, leurs arrestations affaiblissent l'opposition en Bolivie et ouvrent la porte au Parti communiste chinois et à "d'autres régimes autoritaires pour imposer davantage leurs intérêts stratégiques dans le pays sud-américain et la région".

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-rechazan-pedido-senadores-eeuu-sanciones-20230325-0020.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/03/bolivie-des-senateurs-etasuniens-demandent-des-sanctions-contre-la-bolivie.html