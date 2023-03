Brésil : Bolsonaro tente de faire entrer au Brésil des bijoux sans les déclarer

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a tenté d'entrer au Brésil des bijoux offerts par l'Arabie saoudite d'une valeur de 16.5 millions de réaux (près de 3 000 000 d'euros) sans les avoir déclarés au préalable et sans payer les impôts correspondants. Cela a été rapporté par la presse brésilienne au cours des dernières heures.

L'ancien président a reçu en octobre 2021 une grande quantité de bijoux de la part des autorités saoudiennes, dont "un collier, une bague, une montre et une paire de boucles d'oreilles en diamant", des cadeaux pour celle qui était alors la première dame, Michelle Bolsonaro.

À son retour au Brésil, les agents des douanes ont trouvé les bijoux dans le sac à dos de l'un des militaires qui a voyagé avec le cortège présidentiel et ont constaté qu'aucun des objets n'avait été précédemment déclaré comme l’exige la loi.

Les biens ont été saisis à l'aéroport international de Guarulhos, à São Paulo, selon des informations du journal O Estado de São Paulo qui ont ensuite été confirmées par d'autres médias. L'ancien ministre des Mines et de l'Énergie, Bento Albuquerque, a tenté de récupérer les joyaux sans succès à de nombreuses reprises.

Le journal brésilien affirme qu'au cours des deux derniers mois du mandat de Bolsonaro, quatre tentatives ont été faites pour récupérer les cadeaux en mobilisant même les ministères des Affaires étrangères et de l'Économie, tous sans succès.

Le seul moyen de récupérer les bijoux serait de payer la taxe obligatoire sur leur importation, soit 50% de la valeur des biens en question, et une amende de 25% de leur valeur pour ne pas les avoir déclarée dès le départ, a indiqué l'agence de presse Europa Press.

L'autre option serait de les déclarer comme "cadeau officiel au président de la République et à la première dame", mais les médias locaux expliquent qu'ils appartiendraient ainsi à l'État du Brésil, pas aux Bolsonaro.

L'actuel ministre du secrétariat à la communication de la présidence, Paulo Pimenta, s'est prononcée durement sur la question sur son compte Twitter : « Le reportage (de O Estado de São Paulo) révèle des détails épouvantables sur le fonctionnement du système de pots-de-vin, de cadeaux et d'avantages illégaux de Bolsonaro, des membres de sa famille et de ses conseillers proches. Tous méritent d'être soumis à une enquête et sanctionnés pour les crimes commis.

De même, elle a qualifié les tentatives de l'ancien ministre Albuquerque pour récupérer les bijoux de "honteuses et montrant l’absence d'éthique de ceux qui ont occupé des postes au sein du Gouvernement ».

Traduction Françoise Lopez

