Brésil : Quelle direction prend Lula ?

Par Emir Sader

D'où vient le Brésil est évident. L'époque de Bolsonaro a été la pire que le pays a vécue depuis la dictature militaire. Ça n'a pas été seulement une époque de destruction de la démocratie réellement existante mais aussi une époque de rétablissement du néolibéralisme dans sa modalité la plus radicale.

Le moment le plus brutal a été celui où Jair Bolsonaro était président du Brésil et Lula candidat à la présidence. Il ne pouvait pas y avoir de situation dans laquelle les choses auraient plus dépassé les bornes.

Quand les élections minimalement normales ont eu lieu, Lula a gagné et est redevenu président du Brésil. Déjà, dans son premier mois de gouvernement, le pays a retrouvé un climat de coexistence politique, d'espoir dans le fait que l'économie recommence à croître et qu'on s'occuperait des droits de base des personnes.

En politique intérieure, Lula affronte la nécessité de reprendre la croissance économique sans tomber dans un rebond de l'inflation. La pression des médias se concentre sur le fantasme de l'inflation en essayant de mettre des obstacles à la satisfaction des besoins de la population liés au rétablissement de l’économie.

Ils essaient de faire tomber Lula dans les pièges de néolibéralisme : croissance économique, avec inflation et absence de contrôle des comptes publics ou récession économique. Les grands patrons accélèrent l'augmentation des prix et les médias créent le climat pour que Lula soit prisonnier du dilemme typique du néolibéralisme.

Avoir 6 % d'inflation par an, le niveau auquel le Brésil était habitué, est considéré comme inacceptable par les médias qui font pression pour que Lula tombe dans ce piège. Ils considèrent à la fois qu'une croissance économique basse serait un obstacle insurmontable pour que Lula respecte l’objectif avec lequel s'est toujours identifié son gouvernement : l’amélioration des conditions de vie de la population.

Dans le domaine politique, Lula a réussi à élargir sa base de soutien, ce qui lui permet de disposer d'une majorité suffisante pour faire approuver la réforme fiscale, la première grande épreuve du Gouvernement au Congrès. Le soutien aux victimes des pluies sur le littoral nord de la province de Sao Paulo a permis à tous de se rendre compte de la différence entre le Gouvernement de Lula et celui de son prédécesseur. Alors que Bolsonaro, quand il y a eu un désastre similaire, a continué à se promener en moto aquatique, Lula a suspendu immédiatement ses vacances à Bahía pour se rendre dans les zones affectées, a mobilisé des ressources pour la population et a mis tout son Gouvernement au travail dans différents programmes d’aide.

En politique internationale, le prestige de Lula fait qu'il subit les pressions de plusieurs pays pour que le Brésil s'implique dans la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky insiste pour que Lula aiIle en Ukraine pour lui montrer les dégâts causés par la Russie dans le pays. John Kerry est allé au Brésil faire pression pour que ce pays envoie des armes à l’Ukraine.

Lula avait déjà défini la position du Brésil au début du conflit. Le Brésil condamne l'invasion de la Russie mais concentre ses efforts sur la recherche des conditions de rétablissement de la paix. Le Brésil refuse d'envoyer des armes, ce qui signifierait qu'il participe à la guerre, au lieu de rechercher la paix.

Lula a proposé la formation d'un groupe de paix avec la participation de la Chine et de l'Inde entre autres pays pour négocier les conditions de la paix. Lula a répondu à Kerry que le Brésil condamne la Russie mais condamne aussi l’Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et qu'il cherche un discours qui permette à la Russie de participer aux négociations pour pacifier le conflit. Le Brésil n'enverra pas d'armes : cela signifierait participer à la guerre, ce qui est contraire à ses intentions.

Pendant son second mois de gouvernement, Lula a rétabli la présence d'une administration légitime avec un président attentif à tous les problèmes du pays, avec une autorité politique, qui discute avec presque tous les secteurs du spectre politique.

Il est encore trop tôt pour juger de l'action de Lula face aux graves problèmes hérités des six pires années de l'histoire du Brésil pendant ce siècle. Mais le climat politique est déjà radicalement différent. Il y a un Gouvernement, il y a un président avec du prestige et l'image du Brésil dans le monde s'est restaurée.

Le renforcement du bloc des BRICS et la mobilisation des Gouvernements latino-américains, en particulier, de celui de l'Argentine, du Mexique et de la Colombie, donne l'image d'un Brésil acteur important dans le monde. Ce rétablissement fait que le Brésil de Lula redevient un sujet de poids dans le monde contemporain.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/03/04/brasil-que-rumbo-que-esta-tomando-lula/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/03/bresil-quelle-direction-prend-lula.html