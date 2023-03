Colombie: 9 soldats tués au cours d’un attentat

La Havane, 30 mars, (RHC)- Le président de la Colombie, Gustavo Petro, a rejeté ce mercredi l'attaque contre un peloton de l'armée à Catatumbo, au cours de laquelle neuf soldats ont trouvé la mort.

Sept soldats effectuant leur service militaire et deux sous-officiers, soldats de la nation et du gouvernement de changement, assassinés par ceux qui, aujourd'hui, sont absolument éloignés de la paix et du peuple, a-t-il condamné sur son compte Twitter.

L'armée colombienne a rapporté qu'à 03h00 du matin le mercredi 29 mars, dans le village de Villanueva de la municipalité d'El Carmen (Norte de Santander), elle a été attaquée à l'explosif par l'Armée de libération nationale (ELN), organisation de guérilla.

Le commandant de l’armée nationale s’est rendu sur les lieux des faits.

Les soldats abattus protégeaient les infrastructures énergétiques du Norte de Santander, selon Silvano Serrano, gouverneur du département. Des groupes tels que l'ELN et les dissidents des FARC y sont présents.

Nous ne ménageons aucun effort pour sauver la vie des blessés. Nous accompagnons leurs familles dans ces moments difficiles, a écrit sur Twitter, le général des forces militaires, Helder Giraldo ajoutant que les opérations militaires se poursuivront dans la région contre la guérilla de l’ELN.

Depuis novembre 2022, une délégation du gouvernement colombien et une délégation de la guérilla de l'ELN se sont mises d'accord sur un nouveau programme de négociations de paix et les premières mesures ont été prises pour faire avancer le cessez-le-feu qui, depuis décembre 2022, a été décrété par le président Gustavo Petro.

Source : Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/318211-le-president-colombien-rejette-lattentat-de-santander