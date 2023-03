Colombie: Un nouveau pas ferme sur le chemin de la paix

La Havane, 11 mars, (RHC)- Le gouvernement colombien et l'Armée de libération nationale (ELN), organisation de guérilla, se sont mis d'accord ce vendredi sur les premiers éléments pour aborder le cessez-le-feu bilatéral.

Le cadre de référence commun pour convenir d'un cessez-le-feu bilatéral est le droit international humanitaire, qui implique des actions et des dynamiques visant à réduire l'intensité du conflit, à faciliter la participation de la population à ce processus de paix et à générer des garanties pour que cela soit possible dans les zones où la crise humanitaire est la plus grave, signale un communiqué rendu public à l’issue du second cycle des pourparlers effectué à Mexico.

La manière dont le cessez-le-feu est abordé est nouvelle dans la mesure où il s'agit d'un processus qui se déroule tout au long du développement des dialogues et qui n'est pas incorporé comme une condition préalable ou comme un élément à traiter à la fin du processus.

Les deux parties ont terminé ce cycle de pourparlers en présence de la vice-présidente, Francia Márquez, et du ministre des Affaires étrangères, Alvaro Leyva La troisième phase se déroulera à Cuba.

Carlos Massieu, représentant du secrétaire général des Nations Unies pour les pourparlers de paix entre le gouvernement colombien et l'ELN, a salué les progrès réalisés dans les négociations entre les parties.

Il a déclaré que les accords conclus lors du deuxième cycle de négociations au Mexique constituaient une base solide pour la paix en Colombie.

"Je salue le travail constructif et l'engagement des parties et je remercie le Mexique pour son travail en tant que pays hôte", a déclaré le chef de la mission de vérification de l'accord de paix de 2016.

Source : Prensa Latina

