Colombie: Une réforme du travail pour donner de la dignité aux travailleurs

La Havane, 18 mars, (RHC)- Le président colombien, Gustavo Petro, a présenté ce vendredi le projet de réforme du travail devant des milliers de personnes rassemblées sur la Place d’Armes de Bogotá, non loin de la résidence présidentielle et du Capitole national.

Il a souligné que cette réforme a été conçue pour rendre la dignité aux travailleurs.

Le président a assuré que ce projet de loi devrait permettre aux salaires réels d'augmenter en Colombie afin que le pays puisse s’industrialiser.

"Elle doit permettre au corps des travailleurs de s'organiser afin de pouvoir discuter sur un pied d'égalité avec le monde de l'entreprise", a-t-il souligné.

Dans le même contexte, il a déclaré qu'il s'agissait d'un gouvernement pour le travail, pour un peuple qui mérite qu'on lui donne sa chance. "Un gouvernement qui recherche un pacte social, qui récupère la thèse selon laquelle il est possible de se rencontrer au milieu de la différence et de la diversité", a-t-il souligné.

Il a également indiqué qu'avec le projet de loi "Œuvrer pour le changement", son gouvernement entend transformer les piliers sur lesquels "la violence s'est fondée, pour construire ceux de la démocratie, de la paix et de la justice sociale, c'est-à-dire une Colombie qui puisse être une puissance mondiale de la vie ».

S'exprimant lors de l'événement, la ministre du Travail, Gloria Inés Ramirez, a décrit l'initiative comme la réforme du travail la plus ambitieuse de ce siècle.

"La réforme du travail du gouvernement de changement garantira les droits du travail de près de 22 millions de personnes employées, dont huit millions de femmes", a-t-elle déclaré.

La ministre a souligné que la proposition du gouvernement permettra de respecter les obligations découlant des plans d'action en matière de travail avec les gouvernements du Canada et des États-Unis, de la feuille de route avec l'Union européenne, et de rendre viable l'agenda des droits découlant des recommandations des organes de contrôle de l'OIT et du système interaméricain des droits de l’homme.

En soulignant les aspects les plus novateurs de la réforme du travail, elle a insisté sur le fait que l'élément central du projet est la stabilité de l'emploi comme règle protectrice, où la forme générale de contrat sera le contrat à durée indéterminée.

Nous aurons davantage de citoyens dotés d'une réelle capacité à activer notre économie grâce à la gestion de leurs salaires réels, a-t-elle ajouté, après avoir assuré aux travailleurs qu'ils recouvreraient ainsi un droit, avec une journée de travail conforme à la nature : le jour sera le jour et la nuit sera la nuit.

Un chapitre sera consacré aux femmes et contiendra des règles visant à réduire l'écart entre les hommes et les femmes et l'économie de soins. L'accent sera également mis sur les personnes handicapées. Enfin, des mesures et des mises à jour seront apportées au droit du travail collectif.

Source : Prensa Latina

