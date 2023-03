Cuba : Elections et messages

Par Omar Rafael García Lazo

L'auteur analyse les circonstances actuelles dans lesquelles Cuba ira aux urnes ce dimanche 26 mars pour élire les membres de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire qui la représentera pour les cinq prochaines années.

Dimanche prochain 26 mars, Cuba aura ses élections nationales. Plus de 8 000 000 d'électeurs sont convoqués pour élire les députés à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, l'organe suprême du pouvoir de l'État avec des pouvoirs constituants et législatifs.

Parmi les facultés de ce Parlement, se trouvent le fait d’élire parmi ses membres le président et le vice-président de la république et de désigner le premier ministre et d'autres membres du conseil des ministres.

Il doit aussi nommer le président du tribunal suprême populaire et ses magistrats, le procureur général et l'inspecteur général ainsi que le président et d'autres membres du conseil national électoral.

Voici quelques une des hautes et décisives responsabilités de cet organe crucial dans la structure du système politique de l'île que la presse corporative internationale qualifie de dictature alors qu'elle occulte les ressorts qui rendent transparente la démocratie socialiste de la plus grande des Antilles.

L'un des éléments qui caractérisent le système cubain est l'absence de partis en compétition. La sélection des candidats pour les postes de députés retombe sur une commission de candidatures qui agit au niveau municipal, provincial et national. Ses membres sont des représentants d'organisations sociales, communautaires, syndicales, d'étudiants, de femmes et de paysans, c'est pourquoi elles représentent l'immense majorité du peuple.

Les délégués de chaque circonscription du pays, élus lors des élections municipales, qui composent, en outre, les assemblées municipales, centre du pouvoir local, sont la pépinière principal de ces candidatures.

Dans la liste des prés-candidats, les organisations elles-mêmes incluent aussi des personnalités d'importance nationale et provinciale qui ont des capacités et des mérites pour incarner les intérêts du peuple à l'Assemblée nationale.

Une fois composées les listes de pré-candidats, elles son analysées, approuvées ou désapprouvées par les assemblées municipales, et ensuite la candidature au parlement pour chaque territoire est officiellement formée. Le nombre de candidats dépend de la densité de la population.

Après avoir passé ces « filtres » populaires, les propositions pour chaque circonscription devront affronter le verdict des électeurs qui décideront finalement ce 26 mars.

Pour être président et vice président de la république, on doit être élu comme député et avoir accompli tout le processus décrit précédemment.

Messages

Quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a respecté sa promesse de démanteler toutes les avancées dans le parcours graduel de normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis initié par les présidents de l'époque, Raul, Castro et Barack Obama.

Le patron président a mis en place plus de 240 mesures agressives contre l’île, en particulier dans le domaine commercial et financier, qui ont affecté gravement la vie quotidienne des Cubains et l'économie du pays, une situation qui s'est aggravée encore plus à cause des effets mondiaux de la pandémie de Covid–19 et ensuite de la guerre en Europe.

Depuis ce moment-là et jusqu'à aujourd'hui, Cuba a réalisé 5 processus d'élections populaires, 3 élections et 2 référendums dont les résultats ont légitimé le système politique insulaire et ont montré le consensus de la majorité envers la Révolution.

Aux élections municipales de 2017, 89,02 % de l'électorat s'est rendu aux urnes, aux élections nationales de l'année suivante, 85,65 % des électeurs, l'on fait.

Lors du référendum constitutionnel de 2019, la Constitution en vigueur aujourd'hui et dans laquelle le socialisme est ratifié comme modèle socio-politique a été approuvée. 90,15 % des Cubains ayant le droit de vote ont participé aux élections, ce qui représente la meilleure preuve de légitimité de la Révolution et de son système démocratique et politique de ces 6 dernières années.

Les 3 années suivantes ont été un test décisif pour la petite nation des Caraïbes. La pandémie de Covid–19 a représenté un défi extraordinaire. Aucun pays au monde n’a dû affronter ce défi sanitaire dans les conditions dans lesquelles Cuba l’a affronté.

De manière opportuniste, le blocus économique des États-Unis s'est acharné sur le peuple cubain, le laissant à la merci de ses propres forces et faisant obstacle à l'importation de matériel médical et d’oxygène.

Mais l'histoire est bien connue. Cuba a vaincu la pandémie au point d'arriver à produire 5 candidats vaccins dont 3 sont officiellement devenus des vaccins et à mettre au point ses propres protocoles médicaux pour affronter la maladie.

Mais l'économie du pays a été profondément affectée avec une chute du PIB de plus de 11 % à cause des effets mondiaux du virus et de la guerre en Ukraine.

La pénurie d'aliments et de médicaments, les panne d'électricité, la tension dans les transports à cause du manque de combustible et de pièces de rechange et l’affaiblissement provoqué par le Covid–19 ans ont conflué dans un contexte marqué par la recrudescence des plans subversifs destinés à provoquer une explosion sociale.

Les événements de juillet 2021 ont été le point culminant du plan opportuniste des États-Unis mais la réponse de la Révolution et du peuple a été ferme. À partir de ce moment-là a débuté une offensive destinée à ne pas laisser d'espace à l'action contre-révolutionnaire et en même temps à s'occuper, malgré le peu de ressources, à certains problèmes sociaux urgents.

Dans cette situation, le Gouvernement, par une décision qui a démontré son attachement à la loi et sa confiance dans la stabilité politique du pays, a maintenu le calendrier des élections prévu.

Au second semestre 2022, la pandémie ayant été vaincue et Biden pariant toujours sur l'effondrement du pays, un très moderne Code des Familles a été approuvé avec une participation de 74,12 % des électeurs. Plus tard, en novembre de cette année-là, ont eu lieu les élections municipales auxquelles ont participé 68,58 % des inscrits.

Ces chiffres expriment une évidente tendance à la baisse de la participation électorale qui attire l'attention dans le cas de Cuba car la participation à cette sorte de processus politique a toujours été beaucoup plus élevée.

Mais l'analyse de ces chiffres ne peut éluder le contexte social économique de l’île où la crise actuelle tend tout le système, en particulier, les ressorts mobilisateurs. On ne peut pas non plus oublier la campagne de désinformation et de démotivation permanente organisées par un schéma de multimédias conçu et financé par les États-Unis.

Face à cette réalité, le respect du calendrier électoral est une preuve de courage politique des dirigeants cubains et des militants révolutionnaires de l’île. Il n'y a aucun doute sur le fait que la majorité soutient la Révolution, malgré les insatisfactions économiques et sociales croissantes.

Maintenir les élections dans cette situation adverse est aussi un message de stabilité et de confiance politique qui contraste avec toute interprétation suggérant ou affirmant que ces derniers niveaux de participation indiquent mécaniquement une baisse du soutien du peuple à la Révolution.

Considérer qu’il existe une sédimentation progressive d'une masse critique potentiellement sensible à un ordre du jour non-révolutionnaire ne sert à Washington qu’à maintenir la direction actuelle de sa politique hostile envers l’île.

Par conséquent, le pari du Nord est très clair : renforcer la guerre économique et la politique de « plus importante pression » pour augmenter l'affaiblissement et éroder le soutien du peuple et l'unité nationale.

Pendant ce temps, à Cuba, le but est de réaliser des élections conformes aux circonstances actuelles, transparentes comme peu le sont dans le monde et avec une participation populaire consciente de ce qui se joue malgré les difficultés que nous vivons quotidiennement.

Les candidats actuels à l'Assemblée nationale sont représentatifs de tous les secteurs et de tous les intérêts, ils reflètent le processus naturel d'ajustement que le système politique cubain met en place en vue de perfectionner sa démocratie et d'obtenir de meilleurs niveaux de participation, de représentativité, d'efficacité législative et de contrôle de l’Assemblée.

En 1993, juste au moment où Cuba perdait ses principaux alliés politiques et économiques avec l'effondrement du socialisme en Union Soviétique en Europe de l’est, le Commandant en chef Fidel Castro, face à des élections nationales, affirmait : « il faut une victoire énergique et forte qui montre à l'ennemi notre force et notre unité alors qu’il veut nous diviser, nous affaiblir, nous démoraliser. »

Avec cette maxime, nous, les Cubains, irons aux urnes le 26 mars prochain pour élire les députés qui nous représenteront pendant les 5 prochaines années et envoyer au monde un message clair d’unité autour du socialisme et de la Révolution.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/03/24/cuba-elecciones-y-mensajes/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/03/cuba-elections-et-messages.html