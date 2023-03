Cuba : Empêcher la reconnaissance des marques commerciales « confisquées »

Démontrant, une fois de plus qu'il n'y a pas de différence entre eux quand il s'agit d’opprimer les peuples quines défient, des congressistes démocrates et républicains ont présenté jeudi un projet de loi destiné à « interdire que les cours et les agences fédérales », des États-Unis, reconnaissent les marques commerciales « illégalement confisqué par le régime castriste.

Comble de l'hypocrisie, les plus grands terroristes et délinquants du monde, un privilège réservé aux États-Unis, visent le fait que cette « loi contre le vol des marques », demande que le Gouvernement et les tribunaux ne reconnaissent pas les droits de ces marques, de ces affaires ou de ces biens « illégalement confisqués par le régime castriste, à moins que le propriétaire d'origine » n’ait accordé son consentement.

« Toute confiscation ou saisie de biens de la part du régime cubain, et il sera toujours un acte criminel qui ne doit pas être récompensé par le gouvernement des États-Unis, », a affirmé l'influence sénateur Bob Menéndez, l'un des signataires avec Marco Rubio, Darrell, Issa et Debbie Wasserman Schultz.

Le rhum cubain

En 1994, un fabricant de rhum cubain, Cuba Ron, a demandé de pouvoir utiliser une marque commerciale étasunienne intitulée « Havana club » : le nom d'un club que le Gouvernement cubain a confisqué en 1959. Un droit qui lui a été accordé.

En accord avec cette demande, Bacardí, l'un des plus importants producteurs de liqueurs du monde qui à son siège à Porto Rico, a acheté la même marque commerciale et la recette au descendant du fondateur original d’Havana Club.

Ainsi, si la nouvelle loi est approuvée, Cuba, Ron et son partenaire commercial Pernod Ricard ne pourront plus utiliser les droits en relation avec la marque Havana Club parce que le Gouvernement cubain « l'avait confisqué illégalement. » Les États-Unis réalisent ainsi une nouvelle manœuvre délictueuse à l'échelle internationale.

« Les deux partis la soutiennent (la loi) pour protéger les Étasuniens à qui le régime cubain a volé des propriétés, » a affirmé le sénateur Rubio qui accuse « la dictature cubaine » d'avoir « profité de la confiscation de biens. »

Wasserman Schultz espère obtenir le feu vert au Congrès « pour réaffirmer que les États-Unis ne tolèreront pas que les marques commerciales soient prises en otages. »

A part Menéndez et Rubio, 6 autres gusanos qui « travaillent » comme sénateurs lui ont déjà donné leur soutien.

Cuba se trouve sous un blocus criminel des États-Unis depuis 1962.

Le blocus imposé en pleine guerre froide par le président de l'époque de John F. Kennedy a été durci progressivement pour asphyxier le Gouvernement révolutionnaire et rien ne semble indiquer que l'actuel locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden, doive normaliser les relations avec l'île de la Dignité.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/03/10/estados-unidos-buscan-impedir-reconocer-marcas-comerciales-confiscadas-por-cuba/

