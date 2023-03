Cuba: Le Mexique embauche plus de médecins cubains

Mexico, 14 mars (RHC) La directrice de l'Institut mexicain de sécurité sociale et du Plan de santé IMSS-Bien-être, Zoé Robledo, a annoncé aujourd'hui une expansion du recrutement de médecins cubains et un appel aux retraités nationaux.

Lors de la conférence de presse matinale du président Andrés Manuel López Obrador au Palais national consacrée au sujet de la santé, Robledo a fait le point sur la façon dont le processus de modernisation des soins médicaux progresse dans le cadre du projet visant à atteindre des niveaux d'efficacité équivalents à ceux des pays à l'avant-garde en Europe et ailleurs.

À cet égard, il existe un accord stratégique avec Cuba qui soutient le plan IMSS-Bienestar avec l'aide de spécialistes, qui sont stationnés dans des endroits difficiles d'accès dans près de 80 municipalités de différents États du nord au sud du pays, et il a toujours été prévu de les étendre.

Robledo a révélé qu'un accord avait déjà été conclu pour augmenter le nombre de 610 Cubains actuellement stationnés dans le pays, sans toutefois donner de chiffres précis ni de dates pour leur arrivée, mais il a estimé que l'expansion de ces services cubains était importante.

Après avoir souligné le grand professionnalisme de ces médecins, il a également annoncé un appel à 27 398 retraités mexicains, spécialistes d'une trentaine de disciplines et âgés de 55 à 78 ans.

Cela permettra de couvrir rapidement un nouveau nombre d'États et d'atteindre les 32 États dotés du plan de santé IMSS-Bienestar, qui est au cœur de la modernisation des soins médicaux nationaux.

Le plan prévoit également un renforcement et une meilleure prise en charge de la médecine traditionnelle, en forçant son application, notamment dans les communautés indigènes où elle est la plus pratiquée, et en adhérant à une loi d'État qui la protège et l’encourage.

Jorge Alcocer, secrétaire à la santé, a déclaré que la médecine traditionnelle est fondamentale, avec un discours expliquant son origine et la reconnaissant comme un instrument vital des communautés ancestrales pour traiter efficacement les maladies.

Il a expliqué que cette médecine est basée sur l'observation et l'expérimentation à partir de la répétition exacte de ses principes et de ses résultats, dont la sagesse s'exprime dans des idées et des concepts, et constitue des systèmes symboliques et méthodologiques qui permettent le diagnostic et l'approche du problème.

Il a indiqué que le gouvernement, par l'intermédiaire de l'Institut indigène de médecine traditionnelle, a promulgué une loi qui remplit les objectifs de promotion et d'encouragement de l'accès à la médecine traditionnelle pour les peuples indigènes avec leur appartenance culturelle et sans discrimination, et reconnaît le système de la médecine traditionnelle, sa pertinence culturelle, la recherche sur les plantes, ainsi que la diffusion et la préservation de ce système de santé ancestral.

(Source Prensa Latina)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/316597-le-mexique-elargit-lembauche-de-medecins-cubains