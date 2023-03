Cuba: Le sénateur Bob Menendez tire profit des souffrances du peuple cubain

Mexico, 1 Mars (RHC) Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a dénoncé aujourd'hui le fait que le sénateur démocrate d'origine cubaine Bob Menéndez tire profit de la souffrance du peuple et soutient le blocus américain de Cuba.

Abordant une fois de plus la question de la démocratie aux États-Unis et au Mexique, qui s'est posée hier en raison de la critique adressée à son gouvernement par le secrétaire d'État, Antony Blinken, qui a soutenu la marche des opposants au programme de la Quatrième transformation, le président a détaillé les faits pour lesquels il considère que son pays est plus démocratique, plus juste, plus humain et plus libre que son voisin du nord.

Parmi ceux-ci, il a donné en exemple une minorité de législateurs d'origine cubaine et mexicaine qui agissent contre leur propre pays uniquement à la recherche d'argent et de positions influentes.

En ce qui concerne Cuba, il a directement nommé Bob Menéndez qui, a-t-il accusé, profite de la souffrance du peuple cubain, car c'est lui qui tient dans ses mains le drapeau contre l'île, et qui a promu le blocus avec lequel Washington la punit.

Ce législateur le fait par conviction parce qu'il est très réactionnaire et conservateur, mais surtout parce qu'il profite économiquement et politiquement de la punition et des sanctions qu'il promeut contre l'île, et il est devenu sénateur sur la base de la douleur du peuple cubain, a-t-il affirmé.

Il a expliqué qu'il a gagné ce siège au Congrès et que lorsque le vote pour les accords est de 50-50, il vend chèrement sa voix au même parti auquel il appartient et met toutes les conditions qu'il veut pour augmenter la souffrance des Cubains, tout comme le font certains législateurs anti-mexicains.

Pour ces raisons et bien d'autres, a-t-il répété, il y a au Mexique beaucoup plus de démocratie, plus de liberté, plus de justice, plus de culture et moins de discrimination qu'aux États-Unis.

