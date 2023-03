Cuba: Les autorités de Miami complices des actes d'hostilité contre l’équipe de baseball

Déclaration du ministère des Relations extérieures de Cuba

Le 19 mars 2023, lors du match de demi-finale de la 5e Classique mondiale de baseball entre les équipes de Cuba et des États-Unis, qui s'est déroulé au stade LoanDepot Park dans la ville de Miami, en Floride, des incidents regrettables et dangereux se sont produits à l'encontre de l'équipe cubaine participant à la compétition, ce que Cuba tient à dénoncer fermement.



Ce fut un match difficile. L'équipe cubaine était venue défendre dignement ses couleurs, ayant atteint le stade des demi-finales grâce aux mérites acquis sur le terrain. Elle a affronté une équipe reconnue pour sa supériorité technique et qui l'a emporté haut la main. Le comportement de l'équipe des États-Unis et de son encadrement a été respectueux et conforme à l'esprit sportif qui doit prévaloir dans ces compétitions. Sa victoire est méritée.



Par contre, notre équipe nationale a dû faire face à une agressivité ignoble et organisée, qui contrastait avec les nombreux messages de soutien, de reconnaissance et de solidarité qu'elle a reçus de la part de nombreuses personnes aux États-Unis, pour la plupart des Cubains ou des descendants de Cubains, dont une bonne partie de la ville de Miami elle-même.



Dans le but évident de déstabiliser nos joueurs, des actes répétés de diverses natures ont été commis à leur encontre, à l'encontre de la délégation qui les accompagnait et à l'encontre des supporters de l'équipe cubaine dans le stade. Il s'agissait d'agressions directes, de menaces, de l'utilisation d'un langage offensant et vulgaire, d'attaques portant atteinte au moral de l'équipe cubaine et d'autres incidents visant à saper le moral des baseballeurs et à nuire au spectacle. Ces événements sont contraires à la conception de ce type de manifestation sportive.



Les règles d'ordre et de conduite établies par le stade n'ont pas été appliquées, avec la complicité apparente de certains représentants et employés du stade et des autorités locales, en particulier les responsables de l'ordre et de la sécurité.



Des objets ont été lancés contre les joueurs et leurs familles, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées, ainsi que contre des membres de la délégation cubaine et des représentants de la presse cubaine, et contre des spectateurs soutenant l'équipe cubaine.



Des spectateurs présumés sont entrés sur le terrain à trois reprises pendant le match et ont interrompu la partie, mettant en danger la sécurité et la stabilité des joueurs de l'équipe cubaine. Des insultes et des menaces répétées ont été proférées à voix haute à l'encontre des joueurs lorsque c'était leur tour à la batte ou lorsqu'ils s'apprêtaient à entrer en jeu, comme cela est arrivé au lanceur cubain Frank Abel Álvarez alors qu'il s'échauffait dans l'enclos, ce qui va à l'encontre des règles de la Major League Baseball (MLB) et l’esprit de fair play.



Des pancartes avec des slogans politiques, un langage obscène et vulgaire, irrespectueux pour les sportifs et le grand public, ont été constamment déployées, un comportement qui a interféré avec le match. De même, des vêtements ont été portés avec des phrases offensantes et des images à contenu politique, ce qui n'est pas autorisé par les règles de l'installation sportive.



Par ailleurs, le code de conduite des invités établi pour le stade a été enfreint à plusieurs reprises en raison de la consommation irresponsable de boissons alcoolisées et du non-respect des places assignées.



La plupart du temps, lorsque des représentants de la délégation cubaine ou de la Major League Baseball se sont adressés à des officiers de police pour signaler les transgressions décrites ci-dessus, ces derniers n'ont pas réagi.



Toutes ces actions constituaient des motifs suffisants pour une expulsion immédiate, une intrllation, une arrestation ou d'autres conséquences juridiques, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence. Ces faits ont dénaturé un événement aux racines culturelles profondes pour les deux pays.



Le ministère cubain des Relations extérieures dénonce la complicité des autorités locales, qui ont permis et créé les conditions pour que ces actes aient lieu, ouvertement et en toute impunité. Dans le même temps, il condamné fermement l'incitation à l'indiscipline, à l'agression et au harcèlement de nos sportifs par des politiciens locaux et des personnalités publiques. La tolérance des forces de l'ordre, en violation de leurs devoirs, a favorisé la commission d'agressions successives.



Ce sont ces mêmes secteurs qui, en 2018, ont saboté l'accord entre la Fédération cubaine de baseball et la Major League Baseball, qui aurait été bénéfique pour toutes les parties concernées et aurait contribué à mettre fin au traitement discriminatoire réservé aux joueurs cubains.



Le Gouvernement cubain avait averti en temps utile, par voie diplomatique, le gouvernement des États-Unis des menaces publiques et ouvertes visant à ternir la participation de l'équipe cubaine au segment du championnat devant se dérouler dans la ville de Miami et de la trajectoire corrompue et irresponsable des autorités de cette ville.



L'équipe nationale cubaine n'a pas participé à l'événement sur un pied d'égalité. Bien avant le début du championnat, elle avait dû faire face à un processus complexe et discriminatoire au cours duquel les autorités de la Major League Baseball ont dû demander et recevoir, avec retard, l'autorisation de licences du Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor des États-Unis.



Cette procédure comprenait un permis spécial permettant à Cuba de participer à l'événement, un permis ultérieur permettant aux joueurs cubains du circuit de la Ligue majeure de baseball de rejoindre l'équipe, et un permis encore plus tardif permettant leur intégration rapide avec le reste de l'équipe. Les autorisations accordées interdisaient explicitement à plusieurs membres de l'équipe de se rendre à Cuba avec leurs coéquipiers à la fin du tournoi. Tous ces éléments ont mis en péril la participation cubaine à la Classique mondiale de baseball et a entraîné des inconvénients extraordinaires.



Les athlètes cubains ont participé à des manifestations sportives dans de nombreuses villes des États-Unis et d'autres pays sans être confrontés à ce climat d'agressivité qui semble propre à la ville de Miami. Cuba ne renoncera pas au droit de concourir sur un pied d'égalité sur le sol des États-Unis. En revanche, notre pays continuera d'honorer ses engagements en tant qu'hôte de toutes les compétitions internationales organisées chez nous, où les sportifs du monde entier, y compris ceux des États-Unis, ont toujours été respectés et accueillis avec enthousiasme.



Des faits tels que ceux dénoncés ci-dessus ratifient, une fois de plus, que la ville de Miami ne remplit pas les conditions minimales pour accueillir un événement sportif international et que ses autorités ont une responsabilité fondamentale dans cette ignoble réalité.



Cuba tient à remercier les nombreux supporters et tous ceux qui, à l'intérieur et à l'extérieur du stade de Miami, ont accueilli avec joie et sportivité la participation de Cuba à la Classique et sa qualification pour les demi-finales avec une équipe composée de Cubains vivant à Cuba et à l'étranger. Beaucoup se sont approchés de l'équipe pour lui offrir leur soutien et leur solidarité.



Le peuple cubain a vécu des jours d'émotion en suivant l'équipe dès les premiers matchs et a également subi le harcèlement de secteurs extrémistes qui ont attaqué l'équipe et étaient furieux contre ceux qui ont fait du rêve d'une équipe cubaine avec la participation de joueurs cubains des ligues majeures et des ligues d'autres pays, une réalité au sein dudit Team Asere. Cuba est prête à répéter cette expérience.



L'amour de Cuba et du sport l'emportera toujours sur la haine.



La Havane, le 22 mars 2023



Ministère des Relations extérieures de Cuba

