Cuba: Les États-Unis  accordent l’asile à l’auteur du détournement d'un avion

DÉCLARATION DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

28 FÉVRIER 2023

Voici le texte intégral d'une note du ministère des Affaires étrangères protestant contre la tentative du gouvernement des États-Unis de violer de manière flagrante la souveraineté cubaine, tirée du site officiel du MINREX.

La Havane, 28 février (ACN) Le 27 février 2023, le vice-ministre des Affaires étrangères Carlos Fernández de Cossío a convoqué le chargé d'affaires américain Benjamin Ziff au ministère des Affaires étrangères pour lui transmettre officiellement la vive protestation de Cuba contre l'octroi de l'asile politique au citoyen cubain Rubén Martínez Machado, auteur du détournement d'un avion civil cubain le 21 octobre 2022.

Le ministère des Affaires étrangères avait demandé dans quatre notes verbales précédentes le rapatriement de l'auteur de cet acte de piraterie aérienne et de l'avion, propriété de l'Empresa Nacional de Servicios Aéreos S.A. (ENSA).

Dans ces notes, comme à cette occasion, il est réitéré que les actes de piraterie aérienne constituent des crimes caractérisés dans plusieurs conventions internationales ratifiées par Cuba et les États-Unis ; que cet acte représente une violation de l'espace aérien, de la sécurité opérationnelle et de la réglementation aéronautique cubaine conformément aux stipulations des annexes de la Convention sur l'aviation civile internationale (Convention de Chicago), et que l'impunité pour des actions de cette nature constitue un précédent négatif et dangereux.

Accorder l'asile politique à une personne qui a commis le détournement d'un avion dans le but d'émigrer constitue également une violation des dispositions de la Déclaration conjointe sur la migration signée par les deux pays le 12 janvier 2017, qui établit l'obligation des parties de "décourager résolument les actes illégaux liés à la migration irrégulière, de promouvoir une coopération bilatérale efficace pour prévenir et poursuivre la traite des personnes, ainsi que les crimes associés aux mouvements migratoires, qui mettent en danger leur sécurité nationale, y compris le détournement d'avions et de navires ».

Le vice-ministre a rappelé que l'histoire de la piraterie aérienne encouragée et tolérée par les États-Unis à des fins de déstabilisation et d'hostilité politique à l'égard de Cuba est connue pour ses conséquences très négatives et sensibles, qui devraient servir de leçon au gouvernement des États-Unis pour qu'il assume un comportement responsable face à des actes aussi graves.

Le ministère cubain des Affaires étrangères déplore cette décision du gouvernement des États-Unis et de son système judiciaire, qui en fait, dans la pratique, des complices et des stimulateurs de la piraterie et du détournement d'avions, crimes qui, s'ils sont tolérés et protégés, pourraient stimuler des actes illicites similaires ayant des répercussions négatives sur la sécurité nationale des deux pays.

