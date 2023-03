Cuba : Les États-Unis refusent d’exclure Cuba de la liste des états qui soutiennent le terrorisme.

Dans le cadre de son hostilité envers les pays indépendants, les États-Unis annoncent qu'il ne pensent pas à sortir Cuba de la liste des Etats qui soutiennent le terrorisme.

Le secrétaire d'État des États-Unis, Antony Blinken, a affirmé jeudi que le Gouvernement n'a pas pour objectif de sortir Cuba de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme dans laquelle elle a été remise par le Gouvernement de l'ancien président Donald Trump, en janvier 2021.

« Nous n'envisageons pas de les sortir de la liste, », a déclaré le secrétaire d'État du pays nord-américain lors d'une comparution devant le comité des affaires étrangères de la chambre des représentants des États-Unis.

Et il a expliqué que la loi qui émane du Congrès établit des « critères très élevés » pour que le Gouvernement puisse se prendre une décision de cette sorte.

« Ce à quoi je m'engage, c'est que s’il y a une révision, elle sera basée sur la loi et sur les critères que celle-ci établit qui, comme je l'ai déjà dit, place la barre très haut. »

Pour sa part, le ministre cubain des relations extérieures, Bruno Rodríguez Parrilla, a écrit ce jour-là sur son compte Twitter, que maintenir Cuba sur cette liste leur convient pour justifier la politique criminelle d’asphyxie économique à laquelle les États-Unis soumettent le pays.

Quelques jours avant la fin du mandat de Trump, son secrétaire d'État Mike Pompeo avait déclaré le 11 janvier 2021 que Washington avait remis Cuba sur la liste des « États qui soutiennent le terrorisme » de laquelle elle avait été retirée en 2015 par le Gouvernement de Barack Obama (2009–2017).

En octobre dernier, la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC) avait exigé que Cuba soit excluE de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme international élaboréE unilatéralement par les États-Unis. Ses chanceliers ont confirmé le rejet des « listes et des certifications unilatérales qui portent atteinte à des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. »

