Cuba: Les femmes font de plus en plus entendre leur voix à l’Assemblée Nationale

Par Roberto Morejón

La participation des femmes à la vie parlementaire cubaine met en évidence le rôle important joué par ce secteur dans notre pays, même si des progrès restent à faire, notamment en ce qui concerne le partage des tâches ménagères.

La plus grande des Antilles a célébré ce mercredi la journée internationale de la femme avec une liste importante de candidates à la députation qui est le reflet d'une société diversifiée dans laquelle les femmes se distinguent.

Parmi les 470 candidats à l'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire qui seront soumis au vote lors des élections du 26 du mois prochain plus de 54% sont des femmes.

Rappelons que la moyenne mondiale de femmes législatrices n'est que de 26%, selon l'Union interparlementaire.

Pour cette organisation, la plus grande des Antilles reste le deuxième des cinq pays où la parité hommes-femmes est respectée au parlement, derrière le Rwanda.

Il ne s'agit pas d'un simple exercice numérique mais d'un reflet de l'importance des représentantes féminines dans la vie nationale, qu'elles soient ouvrières, diplômées, ingénieures, infirmières, médecins ou scientifiques, pour ne citer que quelques exemples.

Ces dernières se sont particulièrement illustrées lors de la lutte contre la pandémie de Covid-19, qui a fait passer le pays par des moments cruciaux, et de nombreux hôpitaux ont dû travailler en zone rouge.

De nombreuses femmes scientifiques ont apporté leurs connaissances à la création de vaccins contre le SARS-Cov-2, une réalisation qui a permis à Cuba de faire face à une situation sanitaire très délicate avec ses propres ressources.

Caractérisées par leur force, leur intégration, leur responsabilité et leur confiance dans le projet de justice sociale qui se construit au milieu des difficultés matérielles, principalement dues au blocus étasunien, les femmes de cette nation sont connues pour leur lutte contre de nombreux obstacles.

Elles sont présentes dans les organismes publics, les entreprises, les coopératives agricoles, les universités, les usines et les ateliers, apportant leur contribution productive et sociale, mais s'occupant également des enfants et des personnes âgées. Ces dernières représentent, soit dit en passant, de plus de 21% du total de la population cubaine.

Il est encore nécessaire pour les femmes d'impliquer davantage leurs partenaires dans les tâches ménagères, ce qui leur permettrait une plus grande implication dans la solution des problèmes quotidiens, dans les institutions et dans l'accomplissement d'autres tâches.

