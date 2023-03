Cuba : Les opinions du Gouvernement des États-Unis nous glissent dessus

Réponse du premier secrétaire du parti communiste de Cuba et président de la République, Miguel Diaz-Canel, Bermudez, au correspondant à La Havane du journal portoricain Claridad, Louis de Jesus Reyes, sur les opinions du Gouvernement et de l'ambassade des États-Unis à propos des élections de ce dimanche 26 mars à Cuba.

Luis de Jesús: Que faut-il penser des déclarations qu’ont fait le Gouvernement et l’ambassade des États-Unis ici à propos des élections ?

Miguel Díaz-Canel: Les États-Unis et leur Gouvernement ont toujours un récit hostile envers Cuba, nous ne pouvons pas en attendre autre chose et nous, nous ne vivons pas dans l'attente de ce récit hostile, imaginaire, calomnieux, virtuel, provocateur et mensonger.

Pourquoi installe-t-on les ambassades dans un pays, pourquoi un pays installe-t-il une ambassade ailleurs ? Bon, il l’installe pour qu'elle représente ce pays et pour qu’elle fomente l'amitié, pour qu'elle fomente les relations bilatérales. L'ambassade des États-Unis fait tout le contraire.

Ce qui se passe à Cuba a une particularité : dans beaucoup d'endroits du monde, les États-Unis dictent au Gouvernement, ce que les Gouvernements doivent faire et nous, nous ne comptons sur eux pour rien…, Nous sommes tellement souverains et tellement indépendants, tellement nous-même que nous n'avons pas à nous soumettre à une opinion de l'ambassade nord-américaine parce qu’elle n’influe en rien sur ce que nous faisons, nous, nous travaillons pour nos convictions.

Pour le dire en bon cubain : les opinions irrespectueuse du Gouvernement des États-Unis nous glissent dessus. Il faudrait voir comment le Gouvernement des États-Unis réagirait si notre ambassade qui agit avec toute l'éthique aux États-Unis et qui respecte les relations bilatérales, faisait la même chose que ce que l'ambassade des États-Unis fait ici, à Cuba.

De plus, avec une force morale… D'un côté, ils ont un discours construit, un récit disant qu'ils s’inquiètent « pour le peuple cubain ». Et d'autres part, ils agissent en brisant ce récit. Je pense que ceux qui doivent être inquiets à cause de ce qu'ils disent, à cause des contradictions qui sont la façon dont ils agissent avec ce qu'ils disent, c'est l'ambassade des États-Unis elle-même.

