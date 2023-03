Cuba : Métastases

Par Rosa Miriam Elizalde

Meta fait un nouveau des siennes. Il a désactivé 363 comptes de Facebook d’utilisateurs cubains, 270 pages et 229 groupes ainsi que 72 d’Instagram. L'opération a compris d'autres réseaux sociaux, comme YouTube, TikTok et Twitter, et même des centaines de pages de citoyens boliviens. Comme d'habitude, cela a frappé 2 Gouvernements de gauche sans qu'aucune preuve de violation des politiques de la communauté des plates-formes n’ait été apportée.

Qu'y a-t-il de nouveau dans cette Razia ? Peu de choses, en réalité. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. La transnationale de Zuckerberg obéit aux diktats de personnalités du Gouvernement des États-Unis, en particulier de groupes associés à la bande Cubano-américaine de la Floride. Le directeur des affaires publiques de Facebook, Alex Burgos, a travaillé auparavant pour le sénateur Marco Rubio et a été son chef de campagne en 2016. Charger Burgos de veiller à la transparence et à la liberté d'expression dans la forêt de Facebook, c'est comme demander au renard de prendre soin des poules et c'est un autre signe de décadence de l’entreprise.

L'attaque contre des pays qui ne sont pas du goût de Washington exprime dans sa version la plus prosaïque la métastase qui ronge méta. Ce n'est pas un signe de force mais d'extrême faiblesse de la plate-forme. L'annonce des comptes bloqués de Cuba et de la Bolivie est destinée à détourner l'attention de la nouvelle ronde de licenciements de l'entreprise qui affectera probablement 5 à 10 % de ses employés. Une saignée qui n'est pas nouvelle. Des coupes ont déjà eu lieu à Facebook en novembre, quand Meta a réalisé ses premiers licenciements massifs en se défaisant de 11 000 travailleurs.

Frances Haugen, ancien chef de produit de l'équipe d'intégrité civique de Facebook, recommandait la semaine dernière à des puissances investisseuses du secteur des télécommunications de s’éloigner le plus possible de Meta. Depuis deux ans, elle dénonce l'entreprise pour être, en plus d'un danger financier, un problème social qui menace la santé mentale et la vie civique des citoyens du monde entier.

En 2021, Haugen A. Remis des milliers de documents internes de Facebook au congrès pour soutenir ce point de vue face a des panel de législateur atone. Les courriers internes de la plate-forme qu'elle a montrés prouvent que la direction de Facebook savait que le cabinet-conseil Cambridge Analytica volait les données des utilisateurs sans les prévenir pour manipuler l'électorat en faveur du Brexit, au Royaume-Uni, et de Donald Trump, aux États-Unis. Il y a à peine deux mois, Meta a décidé de payer 725 000 000 de dollars pour résoudre une action légale pour violation de données liées à Cambridge Analytica, et c'est la plus importante compensation monétaire qui ait été accordée à une demande collective pour violation de la vie privée, selon les avocats impliqués dans l’affaire.

Les courriers de Frances Haugen prouvent que Mark Zuckerberg est parfaitement au courant du fait que ses algorithmes donnent la priorité aux contenus les plus toxiques, favorisent le discours de haine et amplifient les campagnes de désinformation, de nettoyage ethnique et de fraude électorale, qu'il a les outils pour l’éviter et a décidé de ne pas les utiliser pour maintenir à un bon rythme ses bénéfices colossaux.

Mais la chance n'accompagne plus Zuckerberg. En 2022, la croissance de Meta a beaucoup baissé avec la plate-forme sociale qui a ajouté un peu moins de 50 000 000 d'utilisateurs actifs. Pour un homme qui a dit en 2014 à la revue Times que son objectif était de connecter tous les humains de la planète, cette chute est importante et préoccupe ses actionnaires et ses investisseurs. La compagnie est déjà estimé aujourd'hui à son niveau le plus bas depuis 2017 et a subi des pertes d'environ 700 000 000 000 de dollars l'année dernière.

Comme si ça ne suffisait pas, le Metaverso de Zuckerberg est un projet nébuleux et un point de vue étrange qui a perdu de l'intérêt. Malgré les promesses périlleuses d'investissement de milliers de millions de dollars, la contraction des exercices de développement pour créer l'avenir d'Internet et le marketing destiné à générer la prophétie auto-atteinte d'un Internet Immersif, le Metaverso a piqué du nez, les licenciements sont à l'ordre du jour et toute la compagnie semble être au bord du naufrage en train de se noyer contre Cuba et la Bolivie. Meta en pleine métastase.

Traduction Françoise Lopez Bolivar infos

