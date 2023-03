Cuba : Plus de 175 600 élèves  garderont les urnes lors des élections

La Havane, 24 mars (Prensa Latina) Quelque 175 600 étudiants cubains garderont les urnes lors des élections nationales qui se tiendront ce dimanche, a rapporté le quotidien Juventud Rebelde.

Le président de l'Organisation des Pionniers de José Martí, Lianet Pazo, a considéré la participation des enfants au processus électoral comme une expression du présent et de l'avenir de la Révolution cubaine.

La plus haute dirigeante du syndicat qui regroupe les élèves des écoles primaires et secondaires du pays a souligné la responsabilité et la fierté avec lesquelles les enfants s'impliquent dans ce processus.

Elle a souligné que leur participation se voulait un signe de la démocratie du système électoral de la nation caribéenne, contrairement à d'autres pays où les urnes sont protégées par les militaires.

Pazo a expliqué que les pionniers avaient réalisé des visites dans les foyers pour appeler la population à exercer son droit de vote, et qu'ils ont développé dans leurs collectifs des matutinos spéciaux et des activités explicatives sur les élections nationales.

On a souligné le succès d'un concours sur le thème des élections, qui a montré les expériences des enfants dans la garde des urnes lors des élections précédentes à travers différentes manifestations artistiques.

Depuis la conception du système électoral actuel par le leader historique de la Révolution cubaine, Fidel Castro, la présence d'étudiants représente un symbole de confiance dans les nouvelles générations et de l'atmosphère pacifique dans laquelle se déroule le vote.

Pour le vote de ce dimanche, 470 députés sont nommés pour la 10e législature de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (Parlement), l'organe qui sera chargé d'élire les membres du Conseil d'État, le président et le vice-président de la République.

