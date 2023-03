Cuba : Résultats définitifs des élections nationales

La Havane, 30 mars (RHC) Le Conseil National Electoral (CEN) de Cuba a annoncé jeudi les résultats définitifs des élections nationales qui ont eu lieu dimanche dernier, 26 mars.

La présidente du CEN, Alina Balseiro Gutiérrez, a expliqué lundi, à titre préliminaire, que 6 164 876 Cubains se sont rendus aux urnes lors des élections, sur les 8 120 072 inscrits.

Elle a également précisé que le processus électoral a été supérieur en points de pourcentage à ses prédécesseurs, de 1,8 % par rapport au référendum sur le code de la famille (74,12 %) et de 7,36 % par rapport aux élections municipales (68,56 %).

Balseiro Gutiérrez a rappelé que le 1er décembre 2022, le Conseil d'État a convoqué des élections nationales pour élire les députés à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire.

La CEN, chargée d'organiser et de valider les processus électoraux, a procédé à l'accomplissement des différentes étapes électorales établies par la loi.

Le processus s'est déroulé dans 12 427 circonscriptions et 23 648 bureaux de vote ont été créés, dont 250 bureaux de vote spéciaux dans les hôpitaux (106), les hôtels (80) et les campings et autres centres (64).

Quatre-vingts districts ont été créés dans 27 municipalités.

Plus de 200 000 autorités ont été impliquées, dont plus de 62 000 autorités de circonscription et plus de 118 000 membres de bureaux de vote, qui travaillent bénévolement.

Avant l'approbation de la candidature par les assemblées municipales du pouvoir populaire et le respect de la loi, l'organe a vérifié que les pré-candidats remplissaient les conditions requises pour être élus députés.

Le scrutin a débuté avec une participation de base de 8 120 072 électeurs.

Suite au processus de réconciliation des listes réalisé par le Registre électoral, les électeurs pouvant voter dans un lieu autre que leur lieu de résidence, le résultat a été une liste mise à jour de 8 129 321 électeurs.

La participation majoritaire de notre peuple a été ratifiée. Au total, 6 164 876 Cubains ont exercé leur droit de vote, ce qui représente 75,87 %.

Le nombre d'électeurs qui se sont rendus aux urnes a été plus élevé que lors des deux processus électoraux qui l'ont précédé : le référendum sur le code de la famille et les élections municipales.

Tous les députés ont été élus avec plus de 61 % des suffrages valablement exprimés, par le vote libre, égal, direct et secret des électeurs, que le Conseil national électoral a félicités pour leur élection.

Le nombre total de bulletins déposés dans les urnes a été le suivant :

Valides : 5 565 640 (90,28 %)

Blancs : 383 316 (6,22 %) ; et

Nuls : 215 920 (3,50 %).

Votes pour tous : 4 012 864 (72,10 %)

Votes sélectifs : 1 552 776 (27,90 %)

Les résultats présentés confirment que la qualité du vote a été supérieure à celle obtenue lors du processus électoral le plus proche (les élections municipales) et que les candidats à la députation ont reçu la majorité des voix, le vote pour tous l'ayant emporté.

Le vote sélectif a constitué une option de vote pour les électeurs, ce qui atteste que le vote est exercé de manière libre, égale, directe et secrète.

La CNE a ratifié que les 470 députés approuvés par la candidature ont été élus avec plus de la moitié des votes valides exprimés dans la municipalité ou la circonscription électorale, selon le cas :

Femmes : 262 (55,74 %)

Jeunes jusqu'à 35 ans : 93 (19,79 %)

Députés actuels : 167 (35,53 %)

Les députés élus représentent tous les secteurs de la société, dont voici les principaux :

Pouvoir populaire et gouvernement : 25,11 %.

Éducation et enseignement supérieur : 10,85

Secteurs alimentaire, agricole, sucrier, coopératif et paysan : 10,65 %.

Santé, industrie médicale et pharmaceutique : 8,94 %.

Dirigeants politiques : 6,17 %.

Représentants des FAR, du MININT et de l'ACRC : 4,25 %.

Représentants des organisations de masse et politiques : 2,98 %.

Secteur juridique : 1,91

Étudiants : 1,28 %.

Plus d'informations sur le site officiel du Conseil National Electoral.

(Source : granma.cu)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/318276-annonce-des-resultats-definitifs-des-elections-nationales-a-cuba-video