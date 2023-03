Cuba: Test dynamique  en vue des élections nationales

Par María Josefina Arce

Dimanche matin, les bureaux de vote ont été activés dans tout Cuba pour le test dynamique qui est habituellement réalisé dans le pays avant chaque processus électoral. Le grand but de l’opération : peaufiner tous les détails. Il faut s'assurer que le jour du vote se déroule sans heurts et en toute transparence.

Les mécanismes de communication, de transport et de performance des autorités électorales ont été testés, en vue du rendez-vous aux urnes du 26, lorsque le peuple, par son vote libre, direct et secret, élira les 470 députés de l'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire pour un mandat de cinq ans.

Les plus de 200 000 citoyens chargés de garantir le bon déroulement du suffrage avec différentes responsabilités ont reçu une formation intense, ce qui fait de ce processus un événement populaire, a déclaré la présidente du Conseil national électoral, Alina Balseiro.

Dans le cadre de cette préparation, ils ont appris à traiter l'information, à rédiger les rapports qui sont publiés et à expliquer aux citoyens ce qu'ils doivent faire lors du vote.

Ces personnes, investies de l'autorité électorale, seront accompagnées de superviseurs et de collaborateurs, ce qui permettra d'identifier et de résoudre à temps toute erreur qui pourrait affecter le déroulement et la propreté du vote.

Les préparatifs de ce nouvel exercice de démocratie participative ont progressé de manière satisfaisante. Des travaux ont été effectués pour vérifier les listes électorales et identifier les plus de 23 000 bureaux de vote.

Ces listes ont été affichées dans des endroits publics, ainsi que les biographies des candidats, comme il est d'usage dans notre pays, où il n'y a pas de campagne électorale, mais où tout le monde est sur un pied d’égalité.

Les médias ont également diffusé les biographies des 470 candidats, représentant tous les secteurs de la société, dont 221 élus municipaux, 135 élus provinciaux provinciaux et 114 membres de la députation.

Cependant, afin que l'électorat puisse mieux connaître les candidats, ceux-ci ont effectué des tournées dans les territoires où ils ont été nommés. Ils ont été en contact direct avec la population pour écouter leurs préoccupations et aussi leurs suggestions et propositions face à certains problèmes.

Le président cubain Miguel Díaz Canel, candidat par la municipalité de Santa Clara, dans la province centrale de Villa Clara, a qualifié ce dialogue avec la population d'essentiel pour travailler au présent et à l'avenir du pays.

Depuis des mois, un travail intense est effectué pour garantir que ce processus électoral sera une nouvelle fois couronné de succès, dans lequel, comme d'habitude, la transparence, l'authenticité et l'impartialité seront primordiales.

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/317142-test-dynamique-a-cuba-en-vue-des-elections-nationales