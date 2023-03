Economie: Dilma Rousseff présidente de la banque des BRICS

La banque a été créée "dans le but de mobiliser des ressources pour des infrastructures et des projets de développement durable dans le Brics ».

L'ancienne présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a été élue présidente de la Nouvelle Banque de développement (NBD), également connue sous le nom de Banque des BRICS, selon les informations fournies vendredi par l'agence.

"Le 24 mars 2023, le conseil d'administration de la nouvelle banque de développement [NBD] a élu à l'unanimité son Excellence Mme Dilma Vana Rousseff comme présidente de la banque, avec effet immédiat", a précisé le NBD.

De même, l'organisme a déclaré que la banque a été créée "dans le but de mobiliser des ressources pour des infrastructures et des projets de développement soutenable dans les BRICS, dans d'autres économies de marché émergentes et dans les pays en développement ».

L'institution est composée de pays comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud et a son siège à Shanghai, en Chine.

Le NBD a admis le Bangladesh, l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Uruguay comme nouveaux pays membres en 2021, bien qu'ils ne détiennent pas autant d'actions dans la Banque que les nations BRICS.

Dilma Rousseff, qui est économiste de profession, a été présidente du Brésil pour deux mandats consécutifs et avait précédemment été ministre des Mines et de l'Énergie et ministre chef de cabinet, pendant les deux mandats de Lula da Silva. Au cours de cette période, elle a également présidé le conseil d'administration de la société Petrobras.

