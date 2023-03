Équateur : Débat à l’Assemblée sur le procès politique contre Guillermo Lasso

Avec 71 membres de l'Assemblée présents, la session plénière a été installée pour connaître, analyser et résoudre le rapport de la Commission d’enquête sur l'affaire de corruption "Le Grand Parrain", qui implique le président de l'Équateur pour des crimes de corruption, de blanchiment d'argent et de relation avec la mafia.

Le groupe Union pour l’Espoir (UNES) a annoncé que son bloc (47 législateurs) votera en faveur, tandis que le Parti social chrétien (PSC) a déclaré que s’ils estiment qu’une une poursuite est fondée, il approuvera également l'amendement avec 15 de ses législateurs.

Le mouvement Pachakutik (25 membres de l'Assemblée), a également exprimé son soutien au procès politique du président.

Alors que les 24 législateurs du groupe Accord national (BAN) au Gouvernement "défendront le président", comme l'a déclaré son chef, Juan Fernando Flores.

Une commission parlementaire équatorienne a recommandé il y a trois jours un procès politique contre le président Guillermo Lasso pour corruption présumée.

Le document approuvé indique la responsabilité présumée du président dans le cadre de l’"affaire Rencontre" ou "Grand Parrain".

Le rapport recommande de poursuivre politiquement le président pour avoir adapté sa conduite aux dispositions de l'article 129, chiffres 1 et 2 de la Constitution, c’est-à-dire qu’il a commis des crimes contre la sécurité de l'État et contre l'administration publique (corruption, concussion et détournement de fonds).

Les 137 membres de l'Assemblée sont convoqués à 08H00 ce 4 mars, et la journée a commencé par la lecture du rapport présenté, puis le débat s'ouvrira et se terminera par le vote d'une résolution où seront recueillies les observations et les suggestions des groupes.

Pour que le rapport soit approuvé, il faut au moins 70 voix et il est prévu que ce sera dans la soirée.

