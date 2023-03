Équateur : L'Assemblée nationale en faveur du procès en destitution contre Lasso.

La Havane, 6 mars, (RHC)- L'Assemblée nationale de l'Équateur a adopté cette fin de semaine par 104 voix pour et 18 contre le rapport rendu par la commission d'enquête sur l'affaire dite du "Grand Parrain", qui recommande la mise en accusation du président Guillermo Lasso.

Le rapport, non contraignant, conclut que Lasso a commis des crimes contre la sécurité de l'État et contre l'administration publique liés à l'extorsion, la corruption, le détournement de fonds, le trafic d'influence ou l'enrichissement illicite.

L'enquête s'est concentrée sur un système de corruption présumé dans des entreprises publiques et des ministères et sur la fuite d'une enquête de police confidentielle sur un trafic de drogue présumé. Ces deux affaires impliquent Danilo Carrera, le beau-frère de Lasso, et Ruben Chérres, un homme d'affaires faisant l'objet d'une enquête pour trafic de drogue présumé.

La décision d'engager ou non une procédure de destitution contre Lasso est maintenant entre les mains de la Cour constitutionnelle, dont les juges auront le dernier mot dans le débat.

Le président a affirmé peu après que le rapport adopté par l'Assemblée nationale manque de support logique, probatoire et légal.

Il a dit avoir donné l’ordre à son équipe de gouvernement de répondre rapidement à toute demande d’information nécessaire à l’enquête et exprimé sa volonté de collaborer aux enquêtes sur l’affaire.

Des analystes ont rappelé que le président a pourtant évité deux fois de comparaître devant la commission d’enquête du Parlement.

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/315785-equateur-lassemblee-nationale-adopte-le-rapport-en-faveur-du-proces-en-destitution-contre-lasso/