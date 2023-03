Mexique: AMLO rejette l'ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures du Mexique

La Havane, 7 mars, (RHC)- Le président Andrés Manuel Lopez Obrador a rejeté ce lundi l'ingérence des États-Unis au Mexique.

Dans un article du Wall Street Journal, l’ancien procureur général des États-Unis sous l’administration Trump, William Barr, a affirmé que le gouvernement mexicain actuel tolère les bandes de narcotrafiquants. Aussi bien William Barr que le congressiste Dans Crenshaw sont favorables à une intervention au Mexique afin de lutter contre les trafiquants de drogue.

Lors de sa conférence de presse quotidienne, le président mexicain a rappelé que le rapport du département d’État sur le terrorisme présenté au Congrès le 27 février dernier mentionne qu’il n’y a pas de liens avec les groupes terroristes et que la coopération est bonne entre les deux gouvernements.

Cependant, il a déclaré qu'il est inacceptable qu'ils nous certifient, qu'ils disent s'il y a ou non du terrorisme dans le pays, et c'est une manie de croire qu'ils sont le gouvernement du monde. Nous devons rejeter ces prétentions d'interventionnisme, car le Mexique est un pays indépendant et souverain.

Quant aux propos de l'ex-procureur et du représentant à la Chambre fédérale sur l'invasion d'un autre pays sous prétexte de s'en prendre à des terroristes narcotrafiquants, il a déclaré que, bien qu'il s'agisse de pure propagande, nous devons rejeter toutes ces prétentions d’interventionnisme.

Il a accusé le député du Texas de promouvoir une proposition de loi visant à autoriser l'utilisation des forces armées contre les trafiquants de fentanyl et lui a dit que lui et d'autres membres de son groupe ne cessent de dénigrer le Mexique à des fins électorales.

S'ils sont préoccupés par le fentanyl, comme nous le sommes, nous devons nous attaquer aux causes au Mexique et aux États-Unis.

Source : Prensa Latina

