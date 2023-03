Mexique:  Le Mexique n'est pas une colonie des États-Unis

La Havane, 20 mars, (RHC)- Le président Andrés Manuel Lopez Obrador a souligné samedi que le Mexique n’est pas une colonie des États-Unis.

Ces déclarations ont été saluées par une tonnerre d’applaudissements des dizaines de milliers de personnes qui se sont rassemblées sur la Place de la Constitution de Mexico à l’occasion du 85e anniversaire de la nationalisation du pétrole promue par le président de l’époque, Lazaro Cardenas.

Le président Lopez Obrador a fait l'éloge du projet de souveraineté énergétique promu par Lazaro Cardenas, notamment parce que, a-t-il rappelé, "la nationalisation a dû faire son chemin face au boycott des compagnies pétrolières étrangères ».

Le président a assuré que son gouvernement travaillait sur de "nouveaux projets" pour produire des carburants et "sauver" les raffineries.

"Notre gouvernement est un gouvernement austère, sans luxe, qui utilise tout pour les programmes d'aide sociale tels que les programmes pour les personnes âgées, le soutien aux handicapés, aux mères célibataires, aux agriculteurs et aux pêcheurs, les bourses pour les étudiants issus de familles pauvres, l'Internet pour tous", a-t-il souligné.

Il a d’autre part rappelé que le peso mexicain est la monnaie du monde qui s'est le plus renforcée par rapport au dollar, ce qui "n'était pas arrivé depuis plus de 50 ans ».

Le président mexicain a également fait référence au dernier conflit avec les États-Unis, suite à l'enlèvement de quatre citoyens nord-américains au sud de la frontière, qui a conduit certains politiciens conservateurs à appeler à des politiques plus interventionnistes avec le Mexique pour endiguer la violence.

En réponse aux déclarations de législateurs nord-américains qui ont menacé de proposer l'envoi de soldats dans le pays latino-américain s'il ne mettait pas fin au trafic de fentanyl, le président a déclaré : "Nous rappelons à ces politiciens hypocrites et irresponsables que le Mexique est un pays indépendant et libre, et non une colonie ou un protectorat des États-Unis".

