Mexique: Le Mexique ne tolèrera pas pas d'intervention militaire

Mexico, 9 mars (RHC) Le Mexique ne permettra à aucun gouvernement étranger et encore moins à ses forces armées d'intervenir sur son territoire, a averti jeudi le président Andrés Manuel López Obrador face aux menaces du sénateur du Texas, Dan Crenshaw.

Lors de sa conférence de presse matinale dans le bunker du baron de la drogue Genaro García Luna, dans le quartier Álvaro Obregón de Mexico, le président a profité du fait qu'il parlait du trafic de drogue pour faire référence à l'ancien secrétaire à la sécurité de l'ex-président Felipe Calderón, pour faire référence aux déclarations du législateur proposant une intervention militaire.

À partir d'aujourd'hui, a annoncé le chef de l'État, nous allons lancer une campagne pour informer les plus de 40 millions de Mexicains vivant aux États-Unis de ce que nous faisons dans la lutte contre le trafic de drogue et pour leur faire savoir que cette initiative républicaine, en plus d'être irresponsable, est une offense au peuple, à notre indépendance et à notre souveraineté.

Et s'ils ne changent pas cette attitude qui consiste à utiliser le Mexique à des fins de propagande électorale, nous appellerons les gens à ne pas voter pour ce parti parce qu'il est interventionniste, inhumain, hypocrite et corrompu.

Parce que nous n'acceptons pas ce que le sénateur a dit hier, il faut respecter le Mexique, nous ne sommes pas un protectorat des États-Unis, une colonie, nous sommes souverains, nous ne recevons d'ordres de personne, et c'est le peuple mexicain qui est aux commandes ici, a-t-il souligné.

Il a expliqué qu'il voulait clarifier cette position pour que nous nous comprenions, car ils savent que le fentanyl n'est ni produit ni consommé au Mexique, et nous regrettons ce qui s'y passe, mais nous ce n’est pas la faute à nous (sic!).

Il a immédiatement lancé une série de questions aux autorités du pays voisin sur les raisons pour lesquelles elles ne luttent pas contre le trafic de fentanyl, les cartels, pourquoi elles ne s'occupent pas de leurs jeunes qui en consomment, de leur grave problème de décomposition sociale.

Il a insisté sur les raisons pour lesquelles elles ne freinent pas l'augmentation constante de la consommation de drogue, et en fait la permettent, pourquoi des armes de grande puissance sont commercialisées sans contrôle, ce qui explique que 80 % de l'arsenal utilisé par les criminels au Mexique soit acquis aux États-Unis, et pourquoi il n'y a même pas de registre.

Il a dénoncé le fait que certains législateurs du Parti républicain sont financés par les entreprises qui fabriquent des armes, et a révélé qu'ils parlent de cette question et qu'ils vont rétablir la vérité parce que s'ils nous offensent, nous n'allons pas rester silencieux parce que ce n'est pas le temps du passé, a-t-il conclu.

(Source:PL)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/316146-le-mexique-ne-tolerera-pas-pas-dintervention-militaire-previent-lopez-obrador-aux-etats-unis