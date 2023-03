Mexique: Rejet du rapport des États-Unis sur les droits de l’homme

Le président Andrés Manuel López Obrador a rejeté mardi le rapport du département d'État étasunien (États-Unis) sur la situation des droits de l'homme au Mexique, qui affirme que l'impunité, la corruption et les agressions contre les journalistes prévalent.

López Obrador a déclaré : "Ce n'est pas vrai, ils mentent, c'est de la pure politique, c'est leur nature. Ils ne veulent pas abandonner la doctrine Monroe. Ils ne veulent pas changer, ils se croient le Gouvernement du monde, et rien d'autre et ils voient la paille dans l'œil d'autrui et non la poutre dans le leur. Ce n'est pas pour se mettre en colère, ce n'est pas vrai. Ce sont des menteurs ».

Lors de sa conférence du matin depuis la ville d'Oaxaca (centre), le président a estimé que c’était comme si le Mexique évaluait les États-Unis sur des situations internes et, dans ce contexte, a défendu l'ancien président Donald Trump.

« Ils vont l'arrêter, je pense aujourd'hui, pour une affaire. Si c'était le cas, tout le monde le saurait ; parce que nous nécrosons pas au Père Noël, c’est pour qu'il n'apparaisse pas sur le bulletin de vote. Si je dis cela, c'est parce que j'ai souffert de la fabrication d’un délit parce qu'ils ne voulaient pas que je sois le candidat. C'est complètement antidémocratique parce qu’on ne permet pas au peuple d’être celui qui décide", a déclaré López Obrador.

Le président a expliqué que cet événement n'a rien à voir avec le président étasunien Joe Biden, mais avec d'autres secteurs qui font beaucoup d’ingérence. "C'est comme si ici nous, nous les évaluions : Ecoutez, pourquoi ne libères-tu pas Julian Assange, si tu parle de journalisme et de liberté? Pourquoi le gardes-tu prisonnier? » a-t-il déclaré.

« Si l'on parle d'actes de violence, un journaliste primé aux États-Unis affirme que le Gouvernement étasunien a saboté le gazoduc de la Russie vers l'Europe. Et donc, pourquoi permet-on aux États-Unis d’exploiter un cartel ou plusieurs cartels qui distribuent dans ce pays le fentanyl qui fait tant de mal aux jeunes? » a dénoncé le président mexicain.

Lors de la conférence, López Obrador a également félicité les joueurs de baseball de son pays et a qualifié sa performance de "travail remarquable" pour avoir marqué l'histoire en avançant vers la demi-finale du Classique Mondial de Baseball.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/news/desconoce-mexico-informe-eeuu-derechos-humanos-20230321-0019.html

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/03/mexique-rejet-du-rapport-des-etats-unis-sur-les-droits-de-l-homme.html