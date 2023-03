Mexique. Le ministère de la Sécurité intérieure des Etats-Unis opèrerait au Mexique

Selon son témoignage, le travail de renseignement de Washington a permis la saisie de 1,5 million de kilos de fentanyl.

Steve Cagan, directeur adjoint de la lutte contre la criminalité organisée transnationale, a déclaré que plusieurs unités d'enquête du département de la sécurité intérieure des États-Unis. (DHS) opèrent au Mexique pour ralentir la production de fentanyl.

"Nous avons des unités d'enquête criminelle très solides et robustes au Mexique - des procureurs mexicains, des fonctionnaires mexicains qui travaillent avec nous", a déclaré Cagan lors d'une audience sur la sécurité des frontières qui s'est tenue mercredi.

Selon le fonctionnaire, le DHS effectuerait des travaux de contre-espionnage pour empêcher les précurseurs chimiques arrivant de Chine au Mexique de tomber entre les mains des cartels.

Les serveurs mexicains "travaillent au nom du peuple étasunien", a souligné le directeur. "Alors ce que nous utilisons, c'est leurs efforts, leur travail de renseignement et nos efforts pour empêcher ces drogues de nous atteindre", a-t-il ajouté.

Selon Cagan, la Chine serait responsable de la fourniture des composants chimiques du fentanyl et d'autres drogues synthétiques aux cartels mexicains, tandis que les organisations criminelles seraient chargées de synthétiser et de fabriquer des pilules et d'autres présentations de la drogue pour les vendre en contrebande sur le marché étasunien.

À ce propos, il a souligné que les travaux du renseignement du DHS ont permis la saisie de 3 300 000 livres (environ 1 500 000 kilos) de précurseurs chimiques dans des conteneurs envoyés au Mexique depuis la Chine.

« Les cartels fonctionnent de manière industrielle », a déclaré le responsable, après avoir fait savoir que du personnel supplémentaire était nécessaire au Bureau des enquêtes sur la sécurité intérieure (IHS) du Bureau du contrôle de l'immigration et des douanes (ICE) pour soutenir toutes les autorités responsables de la lutte contre le crime organisé dans les enquêtes et dans la poursuite des menaces contre les États-Unis.

À cet égard, le chef de la patrouille frontalière, Raúl Ortiz, a admis lors de l'audience que les États-Unis n'ont pas le contrôle opérationnel pour protéger toute leur frontière sud, et a donc attaqué les décisions du président Joe Biden d'arrêter la construction du mur frontalier et de suspendre le programme « Rester au Mexique ».

Polémique avec Washington

Les tensions entre le Mexique et les États-Unis sur la lutte contre la production et le trafic illégaux de fentanyl ont augmenté ces dernières semaines, après que des politiciens républicains aient proposé à la Maison Blanche de déclarer les cartels comme des organisations terroristes afin que l’armée étasunienne puisse entrer dans la nation latino-américaine pour les combattre.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a rejeté toute forme d'intervention militaire étasunienne dans son pays, tout en démentant le fait que les agences étasuniennes opèrent sur le territoire mexicain "comme elles le faisaient auparavant ».

En ce sens, le président a défendu l’idée que son Gouvernement travaille à arrêter et à contrôler le fentanyl et les drogues chimiques, ainsi qu'à prendre en charge les causes structurelles qui provoquent la violence.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/03/17/mexico-funcionario-de-ee-uu-asegura-que-el-departamento-de-seguridad-nacional-opera-en-mexico/

URL de cette article :