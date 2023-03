Nicaragua: Le groupe de Puebla critique « le bannissement des opposants »

Communiqué

La défense de la démocratie ne peut être une excuse pour restreindre la démocratie

Le groupe de Puebla exprime sa profonde préoccupation pour la situation démocratique et l'état des libertés et des droits de l'homme au Nicaragua.

Nous savons que les Gouvernements à vocation transformatrice sont confrontés à des menaces et à des attaques permanentes des secteurs les plus réactionnaires de la société qui ne lésinent pas sur des actions déstabilisatrices et antidémocratiques. Nous n'avons pas non plus de doute sur le fait que pour les secteurs les plus conservateurs des États-Unis, un Gouvernement indépendant est toujours une menace et qu’ils encouragent l'opposition à ces Gouvernements, parfois dans les cadres démocratiques, mais aussi en dehors de ceux-ci.

Mais rien de ce qui précède ne peut justifier qu'un Gouvernement d'inspiration soi-disant progressiste prenne des mesures qui restreignent la démocratie et les libertés, en particulier celles qui concernent le libre exercice de l’opposition.

Nous condamnons des pratiques aussi drastiques que le bannissement et le retrait de la nationalité, des pratiques qui rappellent les pires pratiques des dictatures de droite des années 70 et 80 sur notre continent.

Le Nicaragua est un peuple qui a une histoire de courage, qui mérite de vivre en paix, c'est pourquoi nous appelons le Gouvernement du Nicaragua, les forces politiques du Gouvernement et de l'opposition, à reprendre le dialogue que nous avons proposé depuis quelques mois. Il faut mettre fin aux pratiques qui limitent les libertés et les droits de l'homme et respecter l'opposition dans l'exercice de ses droits fondamentaux en pleine liberté, sans restriction de sa mobilité et en tant que citoyens du Nicaragua.

Signataires :

José Luis Rodríguez Zapatero, ancien président de l'Espagne.

Ernesto Samper, ancien président de la Colombie.

Carlos Ominami, Chili.

María José Pizarro, Colombie.

Mónica Xavier, Uruguay.

Celso Amorim, Brésil.

Daniel Martinez, Uruguay.

Ana Isabel Prera, Guatemala.

Carlos Sotelo, Mexique.

Aida Garcia Naranjo, Pérou.

Cecilia Nicolini, Argentine.

Carol Proner, Brésil.

Marco Enríquez-Ominami, Chili.

Camilo Lagos, Chili.

Guillaume Long, Équateur.

