Pérou: 36 mois de prison préventive pour Pedro Castillo.

Le pouvoir judiciaire du Pérou a fait savoir jeudi que le tribunal suprême d'enquête préparatoire a imposé 36 mois de prison préventive à l'ancien président Pedro Castillo pour les délits présumés d'organisation criminelle, de collusion aggravée et de trafic de influence.

Le juge Juan Carlos Checkley a aussi imposé 36 mois de prison préventive à l'ancien ministre, du transport et des communication, Juan Silva Villegas.

Le juge Checkley a également imposé à l'ancien ministre du logement, de la construction et de l’assainissement, Geiner Alvarado López, une mesure de comparution avec restrictions.

Le collaborateur de Telesur au Pérou, Jaime Herrera, a expliqué : « D'abord on lui a donné 18 mois de prison préventive pour les délits qui concernent soi-disant le coup d'Etat présumé qu'il aurait fait. Un tribunal suprême va avoir la possibilité d'enquêter sur lui pendant tout ce temps pour finalement pouvoir l'accuser et probablement le condamner ou ou l’acquitter maison même temps, il va devoir purger 30 six mois de prison préventive pendant qu'on enquête sur lui pour des affaires de corruption. »

Et il a ajouté que des secteurs des droits de l'homme du Pérou considèrent « qu'il s’agit d'une persécution contre l'ancien président, Pedro Castillo pour empêcher qu'il sorte. »

À l'audience qui a eu lieu mardi dernier, le Castillo a à nouveau clamé son innocence et affirmé qu'il n'a commis aucun des délits dont on l’accuse.

« Je réaffirme mon innocence concernant les faits faux dont on m'accuse et je dénonce une autre fois cet injuste enlèvement pour avoir servi loyalement mon pays en tant que Président de la République, le », a-t-il déclaré.

Castillo est déjà en prison à Barbadillo, district de Ate de Lima, où il purge la première mesure de 18 mois de prison préventive qui lui a été imposée.

