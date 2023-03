Pérou : Dina Boluarte citée à comparaître mardi

La Havane, 6 mars, (RHC)- La présidente intérimaire du Pérou, Dina Boluarte est citée à comparaître mardi devant la justice.

Son avocate, Kelly Montenegro, a déclaré au journal El Comercio qu’elle répondra volontairement aux questions du Parquet sur les morts survenues pendant les manifestations contre sa gestion.

Un bilan d’au moins 48 morts, dont bon nombre par balles et plus de 600 blessés, valent à la présidente une enquête pour des délits présumés de «génocide, d’homicide qualifié et de blessures graves».

Le Pérou est empêtré dans une grave crise politique et sociale qui a éclaté le 7 décembre, avec l’éviction et l’incarcération de l’ancien président de gauche Pedro Castillo. Ce dernier est accusé d’avoir tenté un coup d’État en voulant dissoudre l’Assemblée, qui s’apprêtait à le chasser du pouvoir.

Sa chute, après dix-sept mois au pouvoir, a déclenché de violentes manifestations. Dix civils et six militaires ont encore été blessés samedi, dans la région de Puno. Les protestataires exigent la démission de Dina Boluarte, la dissolution du Parlement et la tenue d’élections anticipées en 2023.

Source : AFP

