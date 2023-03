Pérou : Les journalistes rejettent le protocole de couverture des protestations

Plusieurs syndicats de la presse ont communiqués au ministère de l'intérieur leur rejet du protocole pour les journalistes proposé par cette institution car s'il était approuvé, il ferait obstacle à la couverture journalistique des manifestations.

Dans une lettre, ils affirment que même si le ministère a donné 10 jours pour faire les commentaires sur son protocole, ce texte « a de sérieux problèmes de fond impossibles à corriger. »

Le document en question est le « protocole d'action inter-institutionnel pour la coordination et l'attention des journalistes, des photographes et des communications sociaux, dans le contexte de l'altération de l'ordre public. »

Ce texte a été diffusé par le Gouvernement comme annexe à la résolution ministérielle N° 0277-2023-IN publiée au JO El Peruano le mercredi 1er mars.

Le rejet de ce protocole a été signé par l'Association Nationale des Journalistes (ANP), l'Association des Photographes de presse du Pérou (AFPP), la Coordination Nationale des Communications (CNC) et plus de 100 journalistes.

Les syndicats considèrent comme une « interférence dans le travail d'information », le fait que les journalistes doivent se soumettre à un critère fixé par la police concernant la définition de l'altération de l’ordre.

De plus, ils remettent en question le fait que selon ce protocole, la police détermine les endroits où le reporters peut se placer ou placer sa caméra. « C'est inadmissible : ni l’Etat ni le Gouvernement ne peuvent ni ne doivent interférer dans la couverture de l'information, », affirment-ils.

D'autre part, ce protocole part d'un présupposé eronné et éloigné des faits : que la violence vient principalement des manifestants alors qu'en réalité elle vient de la police elle-même.

De même, il n’aborde aucun scénario dans lequel la police serait l’agresseuse bien que la police et l'armée soient les principales responsables des 48 victimes civiles depuis décembre.

Ils préviennent aussi que ce protocole est destiné à des journalistes et à des communicants de corporations et de la presse étrangère accréditée, ce qui exclut les corporations qui n'appartiennent pas à ces groupes.

C'est « discriminatoire et anticonstitutionnel », car « appartenir à une corporation n'est pas obligatoire pour exercer l'activité de journalisme » selon la Cour IDH et le TC et parce que cela laisse de côté les journalistes indépendants.

« Pour tout cela, nous rejetons le texte complet du protocole proposé par le Mininter-PNP et toute la violence exercée envers les journalistes au niveau national, » disent enfin des syndicats de journalistes.

Traduction de Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/03/12/peru-periodistas-oficializan-su-rechazo-a-protocolo-para-cubrir-protestas/

