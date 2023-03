Venezuela: El Aissami démissionne pour soutenir l'enquête anti-corruption à PDVSA

Par Isaac Medina

Le ministre du Pétrole et vice-président pour. le secteur de l'économie, Tareck El Aissami, a démissionné lundi, dans le but d'appuyer, d'accompagner et de soutenir pleinement le processus d'enquête pour la perte de plus de trois millions de dollars provenant de la vente de 120 millions de barils de pétrole.

Par le biais du réseau social Twitter, El Aissami a déclaré qu'il se met également à la disposition de la direction du Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV), "pour soutenir la croisade que le président Nicolás Maduro a entreprise contre les anti-valeurs que nous sommes obligés de combattre, même avec nos vies", a-t-il déclaré.

Les forces de sécurité de l'État vénézuélien ont entrepris un travail historique pour prouver les actes de corruption liés au trafic de sentences et de bénéfices dans le pouvoir judiciaire, et à la mauvaise gestion des ressources de Petróleos de Venezuela S.A. qui ont provoqué des pertes dans le pays.

La démission d'El Aissami a lieu après que le vice-président du commerce et des fournitures de Pdvsa, Antonio Pérez Suárez, et le gérant de la direction de la sécurité de la frange pétrolière de l'Orénoque, José Agustín Ramos, aient été arrêtés par la police nationale anti-corruption pour avoir été impliqués dans des actes de corruption présumés.

Officieusement, on sait qu'il existe entre vingt et trente mandats d'arrêt qui sont appliqués depuis le week-end dernier.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

