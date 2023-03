Venezuela : Le peuple soutient la lutte du Gouvernement contre la corruption

La Havane, 27 mars, (RHC)- Des milliers de Vénézuéliens sont descendus cette fin de semaine dans la rue à Caracas pour soutenir les mesures prises par le gouvernement de Nicolas Maduro contre la corruption.

A l’appel du Parti Socialiste Unifié du Venezuela, sous le slogan "Les honnêtes sont plus nombreux", les manifestants se sont donné rendez-vous devant le bureau du procureur général et ils ont ensuite marché jusqu’au siège de la compagnie des pétroles du Venezuela, PDVSA, visée par l’enquête sur des délits de corruption et de détournement de fonds.

Le peuple s'est uni pour défendre la Révolution bolivarienne, a déclaré Diosdado Cabello, premier vice-président du Parti Socialiste Unifié du Venezuela.

Je n'ai aucun doute parce que nous avons raison, non seulement en ce moment, mais aussi historiquement", a-t-il souligné.

Lors d'une conférence de presse tenue samedi, le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, a révélé les détails du système de corruption dans lequel 10 fonctionnaires et 11 hommes d'affaires ont été impliqués jusqu'à présent, tandis qu'un nombre équivalent de personnes ont reçu des mandats d’arrêt.

Le procureur général de la République a déclaré qu'il ne s'agissait pas de n'importe quel complot, mais de l'un des "plus louches" connus ces dernières années, dans lequel sont impliqués des fonctionnaires, des hommes d'affaires et des jeunes qui ont été utilisés pour le blanchiment d’argent.

Source : Prensa Latina

