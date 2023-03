Venezuela : Les États-Unis disent soutenir la lutte pour « éradiquer la corruption » et Diosdado Cabello leur répond

Le Gouvernement des États-Unis a exprimé son soutien à la lutte contre la corruption au Venezuela dans le cadre des investigations ouvertes et des arrestations pour des faits illégaux dans la compagnie d’Etat Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Mais ce soutien a été rejeté par le député vénézuélien Diosdado Cabello qui a demandé à Washington de ne pas se mêler des affaires intérieures du pays et a suspecté des intérêts voilée des États-Unis.

Cette semaine, au moins 19 personnes ont été arrêtées pour leurs liens avec des actes de corruption présumés dans plusieurs secteurs du pouvoir public.

Jusqu'à présent, on a découvert des réseaux de corruption à PDVSA, à l’Inspection nationale des crypto-monnaies et des activités connexes (SUNACRIP), dans le système de justice et dans certaines mairies.

Que disent les États-Unis ?

Lors d'une conférence de presse, John Kirby, porte-parole de la Maison-Blanche, a affirmé que les États-Unis soutenaient « les efforts pour éradiquer, la corruption, même au Venezuela. »

« Nous allons continuer à contrôler la situation à mesure qu'elle se développera, », a-t-il ajouté.

Et il a affirmé que son Gouvernement espère « que chaque investigation sera transparente, exhaustive et le plus indépendante possible. »

À propos des enquêtes qui ont débuté, le porte-parole a seulement déclaré que, comme elles ont commencé récemment, il ne peut qualifier « la tâche avant qu'elle soit prête. » Mais il a appelé instamment les autorités vénézuéliennes à les faire « d'une manière très responsable, transparente et crédible. »

Kirby a aussi évoqué les contrats signés par Caracas et Chevron en décembre dernier. À son avis, les États-Unis ont fourni « un allégement particulier sanctions et pour un temps limité » dans le but de « soutenir les efforts pour rétablir la démocratie et soulager la souffrance du peuple vénézuélien. »

Depuis au moins 8 ans, le Gouvernement États-Unis impose une série de mesures coercitives unilatérales au Venezuela conçue comme un mécanisme destiné à générer une pression économique, sociale et politique pour stimuler le départ du président du Venezuela, Nicolas Maduro, qui n'est pas reconnu comme président légitime par les États-Unis bien qu'il soit arrivée au pouvoir grâce à des élections.

Le porte-parole de la Maison-Blanche a réaffirmer que PDVSA, « ne percevra pas de bénéfices pour la vente de son pétrole », car ils « doivent destiner l'argent au paiement des dettes envers Chevron. »

La réponse de Diosdado Cabello

Dans son émission ‘Con el mazo dando’, le député Cabello a évoqué ces déclarations et a demandé à Washington de ne pas s'immiscer dans les affaires locales. « Qu'ils ne se mêlent pas de ce qui ne les regarde pas, », a-t-il déclaré.

« Les États-Unis n'ont pas à se mêler des affaires intérieures ni du Venezuela, ni d’aucun pays, ce sont des indiscrets. »

Celui qui est aussi vice-président du parti socialiste uni du Venezuela (P SUV) au pouvoir, un parti auquel appartiennent plusieurs des personnes arrêtées et sur lesquelles on enquête, a dit que le but de ce processus d'enquête n'est pas de faire plaisir à la Maison-Blanche et il a suggéré ce qui pourrait être derrière: "Il semblerait qu'ils soient intéressés par le fait de voir qui sont les corrompus pour les emporter et les protéger comme c'est la politique des États-Unis. »

Et il a accusé Washington de protéger ceux qui fuient la justice vénézuélienne : Nelson Mezerhane, banquier; Herbert García Plaza, ex-ministre de l’Alimentation; Rafael Isea, ex-gouverneur de l’état d’Aragua et Eligio Cedeño, un banquier lié aux ‘Panamá Papers’.

Pendant son émission, il a rappelé que le président vénézuélien lui-même a raconté qu'il était à la tête des enquêtes que ont causé une commotion Venezuela depuis octobre dernier : « Cette croisade contre la corruption a commencé sur instructions du président Maduro et nous ne la faisons pas pour que vous (les États-Unis) vous sentiez bien. Nous nous sentons bien avec cette bataille parce qu’elle est obligatoire dans une révolution de vérité, », a-t-il conclu.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/03/23/venezuela-ee-uu-dice-que-apoya-esfuerzos-para-erradicar-la-corrupcion-y-diosdado-cabello-responde/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/03/venezuela-les-etats-unis-disent-soutenir-la-lutte-pour-eradiquer-la-corruption-et-diosdado-cabello-leur-repond.html