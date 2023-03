Venezuela: Rejet du rapport des États-Unis sur les droits de l'homme

Caracas, 21 mars (Prensa Latina) Le gouvernement vénézuélien a catégoriquement rejeté le dernier rapport sur les droits de l'homme du Département d'État des États-Unis, un thème qui, selon lui, est utilisé à des fins politiques et construit sur la base de récits déformés.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères a dénoncé hier soir le fait que les États-Unis, qui "maintiennent une agression permanente" contre les droits du peuple vénézuélien, prétendent pouvoir juger les actions d'autres gouvernements.

Il a souligné qu'une fois de plus, ce rapport est publié pour attaquer des pays souverains, dont les décisions ne sont pas prises avec le consentement de Washington, alors que le gouvernement nord-américain ne parvient pas, dans son propre pays, à endiguer la pauvreté croissante et à atténuer la brutalité du racisme policier systémique.

Ils ne parviennent pas non plus, a affirmé Caracas, à abandonner les mesures arbitraires visant à priver de liberté les migrants sans papiers et à appliquer des mesures coercitives illégales et unilatérales à l'encontre d'au moins 30 % de la population mondiale.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que, bien que Washington disqualifie d'autres États, les États-Unis n'ont pas signé ou ratifié des accords importants tels que la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées et le Statut de Rome.

Il a également mentionné d'autres instruments tels que le Protocole facultatif à la Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles.

Il a également cité la Convention sur les droits de l'enfant et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, entre autres.

« Un État qui, il y a 20 ans, a lancé l'une des invasions les plus brutales de l'histoire de l'humanité contre le peuple irakien, causant des centaines de milliers de morts et appliquant des méthodes de torture, prétend cyniquement donner des leçons sur la manière de sauvegarder les droits de l'homme au reste de l'humanité », a manifesté Caracas.

Le communiqué souligne que les principaux architectes de guerres criminelles comme celle de l'Irak jouissent d'une totale impunité.

La déclaration fait remarquer que le gouvernement bolivarien, malgré les agressions permanentes des États-Unis et de leurs complices, continuera à défendre les droits économiques, politiques et sociaux de l'ensemble de la population et à respecter ses engagements multilatéraux afin de garantir une vie digne à ses citoyens.

