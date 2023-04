Amérique Latine: 11 pays nouent une alliance contre l’inflation

La Havane, 6 avril, (RHC)- 11 pays de l’Amérique Latine et des Caraïbes ont décidé de mettre en place une alliance contre l’inflation au cours d’une réunion au Sommet organisée à distance par le président du Mexique, Andrés Manuel Lopez Obrador.

Il s'agit d'un premier pas vers un objectif plus large qui commencera à se concrétiser lors d'une rencontre entre les dirigeants des secteurs économiques, y compris les organisations d'agriculture familiale et paysanne, et les autorités de haut niveau des pays participant à ce sommet, les 6 et 7 mai dans la station balnéaire de Cancún, au Mexique.

Le sommet virtuel a réuni les dirigeants de l'Argentine, du Belize, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de Cuba, du Honduras, du Mexique, du Venezuela et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines - en sa qualité de président pro tempore de la Communauté des États d'Amérique Latine et des Caraïbes (CELAC).

L'objectif de la réunion était de trouver des solutions communes aux pressions sur les prix et aux prix élevés des denrées alimentaires dans la région, ainsi que de renforcer l'intégration régionale et le commerce.

De nombreux facteurs ont été pris en compte, parmi lesquels l'offre mondiale de denrées alimentaires, d'aliments de base et de produits énergétiques, qui s'inscrit dans un contexte international défavorable en raison d'une crise multidimensionnelle affectant l'économie mondiale.

Un scénario aggravé par des conflits militaires extrarégionaux, une lente reprise des opérations dans les chaînes de production et de distribution de biens, de produits et de services après la pandémie du virus Covid-19, et une importante dette extérieure qui affecte particulièrement les pays à faible et moyen revenu.

Les participants ont souligné la nécessité d'un système financier international plus équitable pour encourager la reprise économique afin de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle de leurs peuples, pour laquelle ils ont convenu de progresser dans la définition des facilités commerciales, financières et autres.

Les dirigeants ont convenu, conformément à ces objectifs, de créer un groupe de travail technique composé de représentants des gouvernements de chaque pays afin de déterminer les mesures de coopération régionale mentionnées, d'établir un plan d'action pour les mettre en œuvre dans un délai raisonnable et de faciliter les échanges afin d'éviter les prix élevés.

En outre, il réalisera une analyse de faisabilité et des actions qui permettront un accès plus souple et plus efficace aux produits de consommation de base et aux intrants grâce à l'amélioration des conditions logistiques, et promouvra des mesures visant à faciliter l'accès au crédit au niveau international.

Source : Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/318857-11-pays-de-lamerique-latine-et-des-caraibes-nouent-une-alliance-contre-linflation