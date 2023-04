Amérique Latine: Au sommet anti-inflation, Diaz-Canel préconise le troc

La Havane, 5 avril (Prensa Latina) Le président cubain Miguel Díaz-Canel a pris la parole au Sommet des présidents d'Amérique latine et des Caraïbes convoqué par le Mexique pour discuter de la hausse des prix dans la région.

Dans son discours, le chef d'État de la nation caribéenne s'est prononcé en faveur de la facilitation, de l'expansion des échanges de marchandises et de l'élimination des droits de douane et autres barrières non tarifaires.

Le chef d’Etat a préconisé le recours au troc, une forme de compensation basée sur l'échange de biens et de services entre importateurs et exportateurs sans mouvement de fonds. Il a de même salué l'échange de services essentiels et la coopération en vue d'accroître la production alimentaire.

Il a exhorté à tirer parti des capacités productives et industrielles installées pour contribuer à la complémentarité entre les pays et promouvoir le transfert de technologies pour la production alimentaire.

Le président de l'île a demandé que la connectivité des transports maritimes et aériens soit prise en compte et que les propositions émanant du sommet soient étendues à d'autres pays de la région.

Le président a ajouté qu’on y avait décidé de créer un groupe de travail technique chargé de déterminer les mesures de coopération régionale et de dresser un plan d'action afin de faciliter le commerce, le transfert de technologie, la connectivité maritime et aérienne et le renforcement des capacités.

Il a expliqué que les dirigeants de la région avaient convenu de progresser dans la définition des facilités commerciales, des mesures logistiques, financières et autres afin que l'échange des produits de base et des biens intermédiaires puisse se faire dans de meilleures conditions.

