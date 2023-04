Amérique Latine: Échanges d’aliments et de matières premières à l’ordre du jour du Sommet anti-inflation

La Havane, 5 avril, (RHC)- La manière d’échanger des denrées alimentaires et de matières premières et d’autres questions concernant le commerce régional est à l’ordre du jour du Sommet anti-inflation de ce mercredi organisé par le président du Mexique, Andrés Manuel Lopez Obrador.

A la fin de sa conférence de presse matinale au Palais National, le président a confirmé la participation, à distance, de ses homologues de Cuba, du Brésil, du Chili, du Honduras, de l’Argentine, de la Colombie et de la Bolivie, ainsi que des Premiers ministres du Belize et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et des représentants de la CELAC, la Communauté des États Latino-américains et Caribéens.

Nous sommes essentiellement dix pour cette première étape, a-t-il signalé avant d’évoquer une rencontre au sommet de façon présentielle dans l’avenir.

Il a relevé des questions liées au commerce des denrées alimentaires et des matières premières afin de s'attaquer au problème de l'inflation, de faire baisser les prix et de contrer le coût élevé des denrées alimentaires, qui est le problème, a-t-il souligné.

Source: Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/318767-echanges-daliments-et-matieres-premieres-a-lordre-du-jour-du-sommet-anti-inflation