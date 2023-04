Amérique latine: L'héritage de la lutte d’Emiliano Zapata

Emiliano Zapata, le mieux connu sous le nom de Caudillo du Sud, a été l'une des icônes les plus importantes de la résistance paysanne au Mexique et son héritage a traversé les frontières pour devenir un symbole de la lutte pour les droits des opprimés en Amérique latine.

Zapata est né à Anenecuilco, dans l’état de Morelos, le 8 août 1879 et a été assassiné le 10 avril 1919, à l'âge de 39 ans.

Le chef révolutionnaire commandait l'Armée de Libération du Sud. Ses principales idéaux, tournaient autour de la justice sociale, de la liberté, de l’égalité, de la démocratie sociale, du respect des communautés indigènes, paysannes et ouvrières.

Tout au long de sa vie, Zapata s'est battu pour le droit des paysans et des indigènes mexicains à la terre. Ses idées ont été recueillies dans le plan d’Ayala (1911), dans lequel il réclamait la restitution des terres et des biens aux municipalités et aux citoyens.

En 1910, il a intégré les forces madéristes, attiré par les propositions agraires du plan de San Luis, en tant que général en chef de l'Armée de Libération du Sud et du Centre. Mais une fois que le mouvement a eu triomphé, la restitution des terres ne s'est pas faite.

Le 28 novembre 1911, il a proclamé le plan d’Ayala par lequel il ne reconnaissait pas le Gouvernement du président Francisco Madero et déclarait continuer la lutte pour revendiquer les droits des paysans.

Il comprenait très bien l'antagonisme de classe entre les bandes en conflit. C'est pourquoi il ne se laissait pas tromper par Le chant des sirènes des discours et la démagogie des politiciens qui s’auto-proclamaient sauveurs la démocratie.

« Sans le zapatisme, la révolution, mexicaine nourrit était très différente, le zapatisme est ce qui lui donne réellement un contenu social, sans ce mouvement, la révolution aurait été seulement une révolution politique, un changement de Gouvernement, », a écrit Felipe Avila dans son livre consacré à Zapata, « Terre et liberté. Brève histoire du zapatisme. »

L'armée de Zapata a été la seule armée révolutionnaire dans laquelle les femmes sont arrivées à voir les plus hauts grades dans la hiérarchie militaire, déclare l'auteur du texte écrit avec Pedro Salmerón.

Au sujet de ce mouvement paysan, l'auteur conclut que celui-ci a été le plus important au Mexique et en Amérique latine, son chef, Emiliano, Zapata, est devenu le symbole de la lutte pour la terre, la liberté et la justice paysanne au niveau international.

Zapata, l'un des dirigeants les plus célèbres de la révolution mexicaine, précurseur de la réforme agraire, a été assassiné à Chinameca, Morelos, lors d'une embuscade tramée par des rivaux politiques proche du Gouvernement, des partisans du vieux système du latifundiste.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/04/10/mexico-el-legado-de-la-lucha-de-emiliano-zapata-en-america-latina-aniversario-de-su-asesinato/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/04/amerique-latine-l-heritage-de-la-lutte-d-emiliano-zapata.html