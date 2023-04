Amérique Latine: Lula refuse de signer la déclaration du sommet « pour la démocratie »

Brasilia, 31 mars (Prensa Latina) Le gouvernement brésilien a refusé de signer la déclaration finale du "Sommet pour la démocratie", dans laquelle les pays participants ont condamné les actions de la Russie contre l'Ukraine, a rapporté le journal O Globo.

La version en ligne du journal indique que « l'administration du président Luiz Inácio Lula da Silva n'est pas d'accord avec l'utilisation du forum pour punir Moscou ».

Pour la troisième année consécutive, l'événement est promu par le président Joe Biden et se termine ce jeudi.

Le site web Brasil 247 dénonce le fait que, comme d'habitude dans les événements de ce type organisés par Washington, le Venezuela, le Nicaragua et Cuba ont été exclues (sic!) .

Selon O Globo, Lula a affirmé dans une lettre envoyée au sommet qu'il s'opposait à l'instrumentalisation politique des débats sur la démocratie.

"Nous traversons une période marquée par la menace d'une nouvelle guerre froide et l'inévitabilité d'un conflit armé. Chacun connaît les coûts de la première guerre en dépenses d'armement au détriment de l'investissement social ».

Il précise que "l'étendard de la défense de la démocratie ne peut être utilisé pour construire des murs ou créer des divisions. Défendre la démocratie, c'est lutter pour la paix. Le dialogue politique est le meilleur moyen de construire un consensus ».

Le 25 février, Lula a insisté sur les négociations pour mettre fin au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, un an après le début des hostilités.

"A l'heure où l'humanité, avec tant de défis, a besoin de paix, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a un an. Il est urgent qu'un groupe de pays non impliqués dans le conflit prenne la responsabilité de mener des négociations pour rétablir la paix", a réaffirmé l'ancien syndicaliste sur Twitter.

Toujours en janvier, il a souligné la position de neutralité du Brésil dans la guerre et a refusé d'envoyer des munitions pour chars Leopard 1 à l'Ukraine, comme l'exigeaient les pays européens.

"Le Brésil n'a aucun intérêt à transmettre des munitions qui seront utilisées dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Le Brésil est un pays de paix. Le Brésil ne veut pas être impliqué de quelque manière que ce soit, même indirectement", a dit le fondateur du Parti des travailleurs.

Il a proposé à Scholz la création d'un mécanisme multilatéral en qualité de médiateur pour un accord de paix dans la guerre.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=891672:le-bresil-refuse-de-signer-la-declaration-du-sommet-contre-la-russie&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101