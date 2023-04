Amérique Latine: Prensa Latina, la naissance d'une agence au service de la Vérité

La Havane (Prensa Latina) L'enregistrement des statuts de Prensa Latina, un peu plus de trois mois après le triomphe de la Révolution cubaine, a marqué la naissance de cette agence, créée avec l’objectif de briser le monopole médiatique des grandes entreprises.

Par Ernesto Vera Mellado

Rédacteur en chef national

La signature de l'instrument juridique, le 16 avril 1959, a ouvert le chemin laborieux de la défense des luttes des peuples et de leur droit à l'indépendance, à la souveraineté et à l’autodétermination.

Cette audace irrévérencieuse ne devait durer qu'un mois, tant l'hégémonie médiatique des grandes transnationales de l'information était écrasante et tant l'intention d'amplifier la voix des causes populaires apparaissait à certains comme un défi voué à l’échec.

Cependant, deux mois après cette première action, Prensa Latina - décrite par les journalistes latino-américains de l'époque comme "l'agence qu'il fallait" - transmettait son premier câble d'information au monde entier sous l'acronyme "PL". C'est grâce à cet encouragement que l’agence fêtera son 64e anniversaire le 16 juin, date officiellement retenue comme celle de sa fondation.

Aujourd'hui, l'agence a des bureaux dans près de 40 pays, la plupart en Amérique latine, et diffuse environ 400 dépêches quotidiennes, en premier lieu, le service d'information mondial en espagnol, anglais, portugais, italien, russe et turc.

Prensa Latina touche ses lecteurs par le biais de publications telles que Cuba Internacional, Orbe, Negocios en Cuba, The Havana Reporter et Correos de Cuba, tout en s'efforçant de tirer parti des possibilités offertes par les technologies de la communication et de l'information pour rendre son travail plus efficace du point de vue des multimédias.

Ses liens étroits et ses accords de travail avec plusieurs agences et réseaux de presse internationaux tels que Spoutnik, Al Mayadeen, Telesur, AVN, HispanTV, VNA, SANA, entre autres, contribuent à briser le siège médiatique et à diffuser la réalité latino-américaine et mondiale du point de vue des peuples et de leurs aspirations.

Cet engagement, ainsi que le prestige de la révolution cubaine et l'engagement partagé par ses fondateurs et ses continuateurs - d'éminents intellectuels latino-américains et cubains - animent actuellement le travail des employés de Prensa Latina, selon le principe du service de la vérité.

UNE AGENCE POUR AFFRONTER LA GUERRE DES MÉDIAS

Le triomphe de la révolution cubaine, le 1er janvier 1959, a marqué la nécessité et, surtout, l'occasion de mettre fin au détournement de la vérité par les grands médias et de faire face à la guerre médiatique organisée et dirigée depuis les États-Unis contre l'île et son processus de changement.

Les mensonges et les déformations des grands médias, qui avaient commencé avant même le triomphe des rebelles sur la tyrannie du dictateur Fulgencio Batista (1952-1958), se sont intensifiés pendant les procès des criminels de guerre et des tortionnaires, hommes de paille du régime responsables d'atroces effusions de sang.

Dans ce contexte, le gouvernement révolutionnaire a convoqué près de 400 journalistes du continent à se rendre à La Havane pour vérifier la campagne de calomnies et de mensonges sur la réalité cubaine, une action appelée l'opération Vérité.

Au cours de cette réunion, le leader historique de la révolution, Fidel Castro, a souligné qu'il était impératif que les peuples d'Amérique latine disposent d'une agence de presse pour diffuser leur réalité, qui avait été manipulée, réduite au silence et calomniée par les grandes transnationales de l’information.

Moyennant l'encouragement et le soutien de Fidel Castro et du commandant de la guérilla argentino-cubaine Ernesto Che Guevara, un groupe de journalistes s'est attelé à la tâche d'organiser la création de l'agence de presse latino-américaine Prensa Latina.

Parmi eux, Gabriel García Márquez, Carlos María Gutiérrez, Rodolfo Walsh et Aroldo Wall, ainsi que l'Argentin Jorge Ricardo Masetti (premier directeur général de l'agence), et un groupe de professionnels cubains expérimentés comme Ángel Augier, Francisco Portela, Ángel Boán Acosta et Gabriel Molina.

Depuis lors, plusieurs générations de professionnels de Prensa Latina ont été les témoins oculaires - parfois seuls et dans des circonstances bien difficiles - et les diffuseurs objectifs d'événements marquant des étapes significatives dans le développement historique de l'Amérique latine et ailleurs, ce qui donne chaque jour du prestige au travail de l'agence qui était et qui est en effet nécessaire.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=891779:prensa-latina-la-naissance-dune-agence-au-service-de-la-verite&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101