Argentine: Confirmation du retour du pays au sein de L'UNASUR

Buenos Aires, 6 avril (Prensa Latina) Par décision souveraine, l'Argentine réintègre l'Union des nations sud-américaines (Unasur), a confirmé le ministre des Affaires étrangères, Santiago Cafiero.

Cafiero a déclaré que son pays revenait dans ce mécanisme en tant qu'État membre afin de promouvoir sa revitalisation institutionnelle et de construire une région de plus en plus intégrée.

Cette décision a été prise par le président Alberto Fernández et je l'ai communiquée aux autres ministres des affaires étrangères. De cette manière, nous avons décidé de retracer le chemin arbitrairement initié par le Macrismo (Mauricio Macri) le 12 avril 2019. La continuité de l'Argentine au sein de l'Unasur ajoute au pays un organe d'intégration qui n'exclut aucun autre.

Cafiero a publié un document dans lequel il explique qu'un nouvel instrument de ratification sera envoyé dès que possible, conformément aux dispositions du traité constitutif de cette entité.

Pour le gouvernement argentin, il est essentiel que chaque instance ajoute un pouvoir de décision national et consolide une région de plus en plus unie, avec un commerce intra-zone plus important et de meilleurs niveaux de coopération dans la poursuite de son développement, souligne le texte.

Les blocs d'intégration sont également très importants pour que l'Amérique latine et les Caraïbes continuent d'être la zone de paix la plus peuplée du monde, précisément à un moment où la planète montre de sérieux signes de fragmentation et d'instabilité, ajoute le texte.

À la mi-mars de cette année, Fernández a annoncé le retour de l'Argentine au sein de l'Unasur et la réactivation de ce mécanisme, lors d'une réunion avec les membres du groupe de Puebla.

La plateforme est composée de la Guyane, du Suriname, de la Bolivie, du Venezuela et du Pérou, et cherche à renforcer son institutionnalisation.

« Nous devons nous mettre d'accord sur la nécessité de construire un bloc régional en tant que mécanisme d'autodéfense, car personne ne peut se sauver seul. Si le Brésil et l'Argentine en font partie, l'Unasur aura un autre pouvoir et nous pourrons aller de l'avant afin que tous les pays frères puissent se remettre sur les rails », a assuré Fernández.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=891723:largentine-confirme-son-retour-au-sein-de-lunasur&opcion=pl-ver-noticia&catid=39&Itemid=101