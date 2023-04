Bolivie : Arce alerte sur les menaces étrangères et appelle la défendre le lithium

Le président Luis Arce a alerté mardi sur les menaces étrangères à cause de l'intérêt de pour les réserves de lithium bolivien, c'est pourquoi il a appelé la population à défendre cette ressource naturelle que la Bolivie industrialisera sous un modèle, a-t-il rappelé, qui garantit la souveraineté sur toute la chaîne de production et de commercialisation de cette ressource naturelle.

Depuis Potosi, le département qui concentrent la plus grande quantité des réserves de lithium, il a défendu le droit et la souveraineté bolivienne sur cette ressource naturelle qui intéresse des États-Unis, comme l'a révélé le Commandement Sud.

« Il y a des menaces étrangères, et encore plus ici, à Potosi. Le Commandement Sud des États-Unis nous a envoyé un message trois fois, le lithium bolivien les intéresse, notre réserve de lithium les intéresse. Il nous considèrent comme si nous étions leur réserve, alors que le lithium est aux Boliviens, le lithium est à nous, c'est notre ressource naturelle et il faut la défendre. »

Uyuni, Potosí, possède 21 000 000 de tonnes de lithium certifiées auxquelles s'ajoutent les réserves de Pastos Grandes et de Coipasa.

Le 8 mars, devant une commission de la chambre des représentants des États-Unis, la chef du Commandement Sud, Laura Richardson, a exprimé son inquiétude pour « l'activité maligne » de ceux qu’elle considère comme ses adversaires, faisant ainsi allusion à la Chine, qui s'approprierait les ressources naturelles qui existent en Bolivie, au Chili et en Argentine, dont le lithium.

C'était une allusion à l'accord que Gisements de Lithium Boliviens (YLB) a signé le 20 janvier avec le consortium chinois CBC pour l'installation de 2 usines avec la technologie d'extraction directe du lithium (EDL)E dans les salins de Potosi et d’Oruro avec un investissement de plus de 1 083 000 000 de dollars.

L'industrialisation permettrait de produire en 2025 des cathodes et début 2026, de commencer à exporter des batteries de lithium, un élément actuellement demandée pour la voiture électrique.

Arce a défendu l'accord avec CBC parce qu'il renforce le modèle souverain de l’industrialisation du lithium avec la présence de l'État à tous les échelons de la chaîne de production.

« Nous allons gagner sur toute la chaîne de production, c'est notre façon de faire des affaires que nous avons proposée aux patrons chinois et ils ont accepté. »

Et il a invité les organisations sociales à réfléchir sur ces faits parce que le pays « a besoin d'organisations sociales mûres, claires, parce qu'il y a un seul processus de changement dans notre pays dont nous sommes tous les acteurs. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/04/18/bolivia-arce-alerta-sobre-amenazas-externas-y-llama-a-defender-el-litio/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/04/bolivie-arce-alerte-sur-les-menaces-etrangeres-et-appelle-la-defendre-le-lithium.html