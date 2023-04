Bolivie : Un modèle économique propre dans une situation extérieure défavorable

Le Modèle Economique, Social, Communautaire et Productif (MESCP) fait que la Bolivie « se distingue » par une croissance économique, une inflation basse, une réduction du déficit fiscal et une baisse de la pauvreté et du chômage malgré un contexte international défavorable après la crise provoquée par la pandémie du Covid.–19.

Dans une interview accordée au réseau des médias d'État, le vice ministre du budget et de la comptabilité fiscale, le Zenon Mamani, a souligné les forces du modèle économique mis en marche depuis 2006 et dont l'artisan est le président Luis Arce.

« La Bolivie a su surmonter ce contexte international créé par la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la pandémie du Covid–19 grâce à son Modèle Economique, Social, Communautaire et Productif, », a-t-il affirmé.

Selon lui, la pandémie de Covid–19 et le conflit en Europe ont affecté l'économie du monde entier bien que les secteurs les plus frappés soient celui des aliments et du combustible avec l'augmentation des prix.

Mais grâce au MESCP, les prix des aliments et des combustibles restent stables, la preuve en est qu'en 2022, le pays a eu un taux d'inflation de 3,1 %.

Et au premier bimestriel de cette année, la Bolivie a réussi à avoir une inflation accumulée négative de 0,11 %, ce qui confirme que sa stabilité économique se maintient.

L'année dernière, le déficit fiscal a été réduit à 7,2 % du Produit Intérieur Brut (PIB) par rapport à la gestion de 2020, quand cet indicateur était à 12,7 %.

Le taux de chômage a diminué de 11,6 % en juillet 2020 à 4,5 % en décembre 2022.

« Ce sont des résultats très importants, cela signifie que plus d'un 1 200 000 personnes ont trouvé une source de travail dans l'économie, dans différents secteurs, », a-t-il déclaré.

La pauvreté modérée a diminué de 39 % en 2020 à 36,4 % en 2021, alors que la pauvreté extrême a baissé de 13,7 % à 11,1 % pendant la même période.

« Ce sont les résultats du Modèle Economique, Social, Communautaire et Productif, le produit de toutes les mesures économiques du côté de l'offre et du côté de la demande interne que nous avons appliquées, », a affirmé Mamani.

Selon lui, le MESCP a comme forces « l’exploitation des ressources naturelles, le renforcement de la demande interne, la redistribution des revenus à la population, l'investissement public et l'industrialisation avec substitution des importations. »

Ainsi, le Gouvernement national a consacré 4 600 000 000 de dollars à plus de 6 298 projets d'investissement public pendant cette année 2023. Sur ce montant, 24 % sont consacrés aux infrastructures, 26 % au domaine social, environ 9 % aux différents secteurs et le reste à la production.

« 42 % du budget sont destinés à renforcer l'appareil productif par la substitution des importations et l'industrialisation, ce qui permettra de dynamiser l'économie nationale. »

Cette politique dynamise l'économie et génère des revenus qui sont redistribués à la population, grâce a des politiques sociales, comme les bons Juancito Pinto, Juana Azurduy, la rente Dignité et les subventions de certains aliments et des combustibles.

Selon les données officielles, le Modèle Economique, Social, Communautaire et Productif est en vigueur depuis 2006 et a été légalisé dans la Constitution.

Il a été appliquée de 2006 à 2019, lors d'une première étape parce que le Gouvernement de fait de Jeanine Añez l’a remplacé par le modèle de marché néolibéral avec des résultats négatifs sur l’économie.

Mais avec l'arrivée au Gouvernement du présidentLuis Arce en novembre 2020, ce Modèle Economique, Social, Communautaire et Productif été réactivé et a permis la reconstruction économique avec un taux de croissance du PIB de 6,1 % en 2021 et de 4,3 % au troisième trimestre 2022.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

