Brésil: Bolsonaro appelé à témoigner sur la tentative de coup d'État du 8 janvier

La Havane, 22 avril, (RHC)- L'ancien président Jair Bolsonaro est cité à comparaître le 26 avril devant la Police fédérale (PF) du Brésil dans le cadre des enquêtes sur la tentative de coup d'État du 8 janvier, a confirmé ce vendredi le portail G1.

La décision a été prise par le juge Alexandre de Moraes, de la Cour suprême fédérale. Il a ainsi répondu à une demande du bureau du procureur général, et donné un délai de 10 jours à la Police Fédérale pour entendre l’ex-président.

Les enquêteurs pensent qu'une publication faite par l'homme politique d'extrême droite début janvier le relierait aux actes du coup d'État, car le message qu'il a partagé remettait en question, sans preuve, le système électoral.

Cette publication a été considérée comme un signe que l'ancien capitaine de l'armée aurait pu encourager des actions antidémocratiques.

Avec des appels à l'intervention militaire et au rejet de l'investiture du président Luiz Inacio Lula da Silva, des groupes de partisans radicaux de Bolsonaro ont violemment pris d'assaut et saccagé, le 8 janvier, les sièges du Congrès national, de la Cour suprême fédérale et du palais du Planalto, siège du pouvoir exécutif.

La semaine prochaine, la Cour suprême examinera les accusations portées contre plus de 200 personnes impliquées dans la tentative de coup d’État.

Source : Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/320429-la-police-bresilienne-appelle-bolsonaro-a-temoigner-sur-la-tentative-de-coup-detat-du-8-janvier