Brésil: Les 100 premiers jours de gouvernement de Lula

La Havane, 11 avril, (RHC)- Le président Luiz Inacio Lula da Silva a affirmé que le Brésil s'est à nouveau occupé de ce qui était urgent et ne pouvait être reporté : le peuple.

A l'occasion du 100ème jour de son troisième gouvernement, le président brésilien a souligné devant son cabinet et des autorités nationales que le géant sud-américain s'est à nouveau tourné vers l’avenir.

Cela signifie, a-t-il dit, "investir dans les routes, les chemins de fer, les ports, les aéroports, la production et la transmission d'énergie, la connectivité, l'expansion des réserves pétrolières pré-salifères, l'énergie solaire et éolienne, entre autres initiatives qui remettront le Brésil sur la voie du développement ».

Selon Lula, un pays véritablement développé ne peut être construit sur les ruines de la faim, des attaques contre la démocratie, du manque de respect des droits de l'homme et des inégalités de revenus, de race et de sexe.

Pour l'ancien syndicaliste, il s'agit de 100 jours de travail acharné. "Nous avons encore 1 360 jours pour continuer à reconstruire ce pays. Et nous sommes déjà sur la bonne voie", a-t-il poursuivi.

Il s'est engagé à accélérer la construction des chemins de fer, essentiels à l'intégration du pays et à l'écoulement de la production agricole.

En matière d'infrastructures urbaines, Lula s'est engagé à investir dans l'amélioration des conditions de logement et de vie des habitants des favelas, des palafitos (habitations rustiques sur des rondins de bois dans l'eau) et d'autres lieux précaires.

Il a précisé que le programme de logement "Ma maison, ma vie" prévoit la construction de deux millions de logements et que le nouveau cadre d'assainissement, approuvé la semaine dernière, élimine les liens qui, pendant si longtemps, ont empêché les investissements dans ce secteur.

Le président a assuré que le Brésil redeviendrait une référence mondiale en matière de durabilité et de lutte contre le changement climatique, et qu'il "atteindrait les objectifs de réduction des émissions de carbone et de déforestation zéro ».

Il a insisté sur le fait que gouverner signifie prendre soin du peuple et "s'assurer que chaque Brésilien et Brésilienne puisse manger trois repas par jour", ce qui est son obsession.

"Le Brésil sortira à nouveau de la carte de la faim grâce à l'intégration des actions existantes et d'autres qui seront articulées par la Chambre interministérielle qui réunit 24 de nos 37 ministères", a-t-il ajouté.

Le président a déclaré que le message principal est le suivant : "préparez-vous, car nous devons travailler beaucoup plus dur". Je voudrais terminer en citant une autre phrase, qui traduit notre sentiment à la fin de ces 100 premiers jours : le Brésil a de nouveau un avenir. Et ce n'est que le début", a-t-il souligné.

Source : Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/319323-lula-affirme-que-son-gouvernement-sest-a-nouveau-occupe-du-peuple-bresilien