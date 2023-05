Colombie : Gustavo Petro lance un programme d'aide aux citoyens

Bogotá, 30 avril (RHC) Le président colombien Gustavo Petro a annoncé le lancement du programme "Transit vers le revenu citoyen", qui offrira une aide financière à plus de trois millions de ménages vulnérables, ont indiqué samedi des sources gouvernementales.

Selon le Département administratif pour la prospérité sociale (DPS), l'organisme chargé de la mise en œuvre du projet, l'objectif est de faire passer la population bénéficiaire de 1 900 000 ménages avec Familles en action à 3 300 000 ménages, soit une augmentation de 42,4 %.

Dans son discours, le chef de l'État a promis que "dans mon gouvernement, plus de 3 millions de ménages, en particulier ceux des mères chefs de famille, recevront un revenu décent". Nous célébrons aujourd'hui le lancement du programme Renta Ciudadana (Rente Citoyenne).

L'investissement dans l'assistance devrait passer de 1,7 trillion de pesos à près de 7 trillions de pesos, soit une augmentation du budget de plus de 400 %.

Le programme aura une couverture nationale et servira en particulier 466 municipalités prioritaires en raison de leur indice de pauvreté, où les familles recevront les montants les plus élevés, et atteindra 1 102 municipalités et trois communautés, selon les médias locaux.

(Source Telesur)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/321167-le-president-colombien-annonce-un-programme-daide-aux-citoyens