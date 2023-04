Colombie: L’assassinat de Jorge Eliécer Gaitán , le début du conflit armé

Dimanche, il y aura 75 ans que Jorge Eliécer Gaitán a été assassiné. Cet événement a changé radicalement l'histoire du pays et a été considéré comme le début du long conflit social armé qui continue aujourd'hui à faire des victimes en Colombie.

Né dans le quartier populaire de Las Cruces, à Bogotá, son père était libraire et sa mère qui l’a éduqué jusqu'à ses 12 ans, institutrice. Gaitán a été très tôt un homme d’idées. Sa passion pour la lecture et l'écriture l’ont rapidement rapproché de la politiqsue, à partir de sa profession d'avocat diplômé de l'université nationale où il a passé sa thèse : « les idées socialistes en Colombie. »

Après avoir obtenu son doctorat et des diplômes avec les honneurs en Italie, il est rentré en Colombie en 1928, un moment difficile à cause des soulèvements ouvriers et de la violente répression imposée par le Gouvernement d’Abadía Méndez. En tant que représentant du Parti Libéral à la Chambre, il a défendu à ce moment-là les travailleurs de la zone bananière des abus de l'entreprise United Fruit Company. Avec ses débats et après avoir obtenu plusieurs indemnisations, il est devenu un dirigeant populaire connu dans tout le pays.

Et une solide, carrière, politique, a fondé son mouvement, union nationale de gauche révolutionnaire (UNIR). En1936, il a été maire de Bogotá et en 1939, magistrat de la cour suprême de justice, ministre de l'éducation et président du Sénat.

Pendant les dernières années de sa carrière, il a réussi à devenir chef du Parti Libéral malgré le rejet des élites de ce groupe et en même temps, il a dénoncé la violence “chulavita” et conservatrice qui commençait à se développer dans les champs après les réformes libérales mises en place pendant cette période.

Début 1948 sa sympathie pour les classes travailleuses l’a amené à organiser la « marche du silence » pour demander au président Mariano Ospina de ne pas oublier la violence conservatrice dans les champs. Cette mobilisation a marqué une limite dans l'histoire du pays en concentrant presque 100 000 personnes « en deuil » et en silence sur la place de Nariño. Ses discours contre l’oligarchie et en faveur des exclus, ont incommodé l'élite aussi bien conservatrice que libérale et à ce moment-là, il était clair qu'il pouvait devenir président.

Le 9 avril 1948, dans son bureau, situé sur la route7 14–35 à Bogotá, il a été assassiné alors qu'il allait déjeuner. Ce crime a mis le feu à Bogotá. Le peuple s'est lancé dans une insurrection contre le palais de Nariño, les commerces ont été pillés, l'église le palais de justice, le siège du gouvernement, les sièges de la presse conservatrice incendiés et la radio nationale prise pour encourager les soulèvement dans tout le pays. Les chars ont évité la prise du palais avec des mitraillages sans distinction qui ont laissé des cadavres sur les places. Beaucoup de policiers et de soldats, en se voyant en difficulté, se sont rendus à la cause du peuple. Le bilan final a été de 3000 morts, et une centaine d'édifices détruits.

Dans les champs, la guerre bipartite qui, des années plus tard, après la trahison des accords de paix avec les guérilla libérales et la répression permanente de l'État contre les classes les plus exclues ont provoqué la naissance de l'insurrection révolutionnaire avec l'apparition de l'Armée de Libération Nationale (ELN), des Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC) et de l'Armée Populaire de Libération (EPL) s'est intensifiée. Des décennies plus tard sont apparus de nouveaux acteurs du conflit organisés au sein de l'État : le para-militarisme comme stratégie anti insurrection financé par le trafic de drogue et le soutien des États-Unis ont été des facteurs qui ont aidé à la recrudescence d'un conflit qui aujourd'hui perdure dans tous les domaines de la société colombienne.

En juin 2011, la loi sur les victimes et la restitution des terres en Colombie a été approuvée. Dans son article 142, elle instaure le 9 avril comme Jour de la Mémoire et de la Solidarité avec les Victimes. La Commission pour la Vérité, la Justice Spéciale pour la Paix (JEP) et le Groupe d'Analyse de Données sur les Violation des Droits de l'Homme (HRDAG) ont présenté des rapports qui indiquent que le conflit a fait presque 8 000 000 de victimes, 4 506 64 homicides entre 1985 et 2016 dont 80 % des victimes étaient des civils désarmés. Les plus importants responsables ont été les paramilitaires avec 45 % du total. Le rapport de ces institutions indique que 1 217 068 personnes ont disparu entre 1985 et 2016. Selon le Centre de la Mémoire, de 1958 à 2021, on a enregistré 1 790 076 assassinats sélectifs et 4 237 massacres. Selon le Registre Unique des Víctimes (RUV), la Colombie a un cumul historique de presque 82 194 03 victimes de déplacements forcés par des événements survenus de 1985 au 31 décembre 2021.

Et la Justice Spéciale pour la Paix a découvert que sous les deux Gouvernements d’Álvaro Uribe, de 2002 à 2008, on a enregistré au moins 6 402 exécutions extrajudiciaires. D'autre part, la semaine dernière, selon INDEPAZ, 5 dirigeants sociaux qui s'ajoutent aux 41 cas de 2023 et aux 1 450 depuis la signature de l'Accord de Paix ont été assassinés. Un rapport des Nations unies, signale que depuis la signature de l'Accord de Paix, 355 membres des FARC démobilisés ont été assassinés.

L’assassinat de Gaitán a été le résultat d'une tentative destinée à approfondir des réformes démocratiques encouragées lentement sous les Gouvernement libéraux antérieurs et freinées par la répression et la violence conservatrice des élites. Actuellement, après 75 ans, le pays a un Gouvernement qui cherche à faire des changements en se déclarant héritier et successeur des idées de Gaitán en faveur des secteurs populaires qui ont été les plus frappés par la guerre et qui espèrent être inclus dans de futurs Accords de Paix.

