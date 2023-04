Colombie: Petro demande la démission protocolaire de son cabinet

Le président colombien a déploré que l'invitation à un pacte social pour le changement ait été rejetée par les dirigeants de partis politiques.

Le président colombien Gustavo Petro a appelé mardi à la démission protocolaire de tous les membres du cabinet des ministres après près de neuf mois de gouvernement.

La mesure demandée par Gustavo Petro viserait à réorganiser son équipe de travail et à donner un nouvel air à son administration.

L'annonce du président colombien a été faite après que Gustavo Petro ait présidé un acte de remise de terres dans le département de Valle del Cauca, où il a assuré que le Gouvernement doit se déclarer en état d'urgence pour travailler sur les solutions que dont le peuple a besoin.

Au cours de l'événement, Gustavo Petro a déclaré: « Il y a encore une opportunité pour le Gouvernement et la société colombienne pour que les réformes sociales du changement puissent être faites grâce au dialogue et au pacte. »

Le président a déclaré qu'un Gouvernement d'urgence devrait être mis en place parce que « le Congrès n'a pas été en mesure d'approuver de simples articles très pacifiques qui auraient permis une meilleure démocratisation de la terre ».

« L'invitation à un pacte social pour le changement a été rejetée. Ceux qui se sont enrichis en utilisant l'argent public ne se sont pas rendu compte que la société exige ses droits et que cela implique le dialogue et le pacte, » a déclaré Petro.

Le chef de l'État colombien a indiqué que la coalition gouvernementale a pris fin à cause de la décision de certains présidents de partis "malgré le vote majoritaire dans les urnes qui appelle à un changement en Colombie, on tente de fermer celui-ci par la menace et le sectarisme ».

Face à cette situation, Gustavo Petro a envisagé de repenser le Gouvernement.

Ce serait le deuxième changement ministériel entrepris par Gustavo Petro, après le départ en février dernier des ministres de l'Éducation, Alejandro Gaviria, de la Culture, Patricia Ariza, et du Sport, María Isabel Urrutia.

