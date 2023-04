Colombie:  Petro et  Biden parleront de la de paix et de l'émigration

Bogota, 17 avril (Prensa Latina) Le président de la Colombie, Gustavo Petro, rencontrera jeudi prochain son homologue américain, Joe Biden, pour discuter de la paix et l'émigration dans le cadre d'une visite dans ce pays qui a débuté aujourd’hui.

Lors de son départ pour la nation nord-américaine, Petro a exprimé à la presse ses attentes pour la réunion, notamment sur le sujet de la paix dans son pays et sur l'ensemble du continent américain.

Une paix qui, selon lui, "se mesure à la maladie, à la stagnation économique, à la faim et à la crise climatique ».

Il a expliqué qu'un nouvel agenda devrait voir le jour, susceptible d'être mené par le gouvernement des Etats-Unis, mais aussi par le gouvernement colombien, au niveau étasunien.

La question de la paix en Colombie est liée à un changement de la politique nord-américaine ».

La guerre interne en Colombie est alimentée par les économies illégales et les économies illégales qui émergent depuis plusieurs années au sein du pays en raison du rachitisme de l'appareil productif colombien, tant dans les campagnes que dans les villes, du manque d'agriculture et d'industrie, de l'absence d'instruments permettant de progresser dans des régions spécifiques, qui sont aujourd'hui parmi les plus oubliées de la Colombie.

Il a estimé que l'alliance entre les États-Unis et la Colombie dans ce domaine pourrait résoudre les problèmes qui affectent les deux pays.

La visite de Petro aux États-Unis commence aujourd'hui par sa participation à la séance d'ouverture de l'Instance permanente sur les questions autochtones : Peuples autochtones, santé humaine, mondiale et territoriale et changement climatique : une approche fondée sur les droits.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, et la présidente du Conseil économique et social des Nations unies, Lachezara Stoeva, entre autres, seront également présents à cet événement, selon l'ordre du jour.

Des réunions avec les commissions des affaires étrangères du Sénat et des affaires internationales de la Chambre des représentants, ainsi que des entretiens avec les présidents des groupes de réflexion Institute for Peace, Inter-American Dialogue, Atlantic Council et Wilson Center, complètent le programme de la visite, qui durera jusqu'à vendredi.

